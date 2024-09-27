Люди массово едут на коровьи фермы из-за заявления ученых: для чего они это делают

Недавно ученые сделали заявление, что нюхать коровье вымя очень полезно для здоровья. Людям, живущим в городах, следует как можно чаще посещать фермы, чтобы поддаться мегамикробам, которые преимущественно встречаются на животных.

Как утверждает профессор Уильям Куксон из Имперского колледжа Лондона, особенно хорошо для здоровья нюхать телку.

"Быть рядом с коровами - особенно полезно. Коровы и другие животные на ферме имеют много источников разнообразных и полезных микробов, которые мы вдыхаем, когда находимся рядом с ними. А еще мы можем подхватить их на кожу, касаясь поверхностей вокруг животных на ферме", – говорит ученый.

Исследователи даже пытаются разработать зловонную формулу для скота в надежде, что это сможет помочь вылечить определенные болезни. Тогда люди смогут получить коровьи бактерии без посещения фермы.

"Следующим шагом является определение того, какие микробы необходимы и поиск способов их заменить, если они отсутствуют, путем вдыхания в небулайзере, что потенциально может лечить определенные заболевания", - объясняет профессор Куксон.

Ученый также добавил, что в последние годы люди стали одержимы чистотой и стали все меньше общаться с разными животными. И именно это привело к плохому здоровью у многих людей.

Социальные сети переполнены блогерами, рассказывающими самые эффективные способы борьбы с грязью в домах. Но эксперты полагают, что нам нужно контактировать с бактериями, чтобы укрепить нашу иммунную систему.

Регулярное пребывание рядом с коровами может укрепить здоровье (фото: Getty Images)

Лишь регулярное пребывание рядом с коровами означает, что мы будем вдыхать маленьких существ, улучшающих наше тело. А еще разные исследования показывают, что раннее общение с сельскохозяйственными животными, даже еще до рождения, может защитить от астмы и аллергии.

Чрезмерная надежда на медицину также вредит нашему здоровью и может привести к появлению более серьезных заболеваний.

"Мы принимаем много антибиотиков, и теперь все стало более стерильно, чем было раньше. Мы не совсем понимаем почему, но если микробиом несбалансирован, то обычно является тривиальной инфекцией, что вызывает чрезмерную воспалительную реакцию, вызывая приступы астмы или приступы ХОБЛ", - поделился профессор Куксон.