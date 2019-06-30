У Кривому Розі на атракціоні постраждало п'ятеро дітей: усі подробиці

НП в Кривому Розі - п'ятеро дітей постраждали на атракціоні (ілюстративне фото з соцмереж)

Гірка, на якій були діти, не була закріплена і її здуло вітром

У Кривому Розі в суботу, 29 червня, сталася НП. Близько 19:30 в густонаселеному спальному мікрорайоні Східний-2 через сильний вітер зірвало і понесло надувну гірку, на якій знаходилися діти. Про це повідомляє "Перший Криворізький".

Коли гірку віднесло вітром, дорослі, які стояли поруч, намагалися її втримати і витягти дітей. У цьому інциденті постраждали двоє дорослих - мама і бабуся дітей, які перебували на батуті. Одну жінку госпіталізували.

П'ятьох дітей, які впали на землю і їх на деякий час накрив батут, отримали незначні удари і шок.

НП у Кривому Розі - п'ятеро дітей постраждали на атракціоні (фото: 1kr.ua)

За словами очевидців, постраждалі викликали поліцію, але правоохоронці так і не приїхали. У даний момент люди пишуть заяву в районному відділі поліції.

Користувачі мережі також відреагували на цей інцидент:

У таких комплексів є розтяжки для кріплення по периметру. Зверніть увагу, що не на одному батуті ніхто їх не кріпить як годиться;

У нас в місті немає поліції, просто люди у формі для галочки;

Вибачте, але і батьки теж в чомусь винні, чому не дивляться самі, небезпечно чи ні?

Це недбалість господарів даної гірки... лише б гроші капали, а діти... а на дітей пофіг... С**а бере злість просто!!! Вони думають, що якщо сонечко світить і вітру немає, то кріплення не потрібні, але ці д*****и навіть коли сильний вітер, не додумалися прикріпити гірку як слід!!! Я б на місці батьків постраждалих дітей, в першу чергу набив би рило господареві даної гірки!!! Дітлахам здоров'я і швидкого одужання!!!

Це жах, поліція так і не приїхала, просто супер;

Питання до дорослих, чії діти там стрибали: вітер, який піднявся йшов по наростаючій, він же ж не з бухти барахти з'явився!!! Чому не забрали дітей з гірки. Ми в цей час на дитячому майданчику поруч були. Вітер здійнявся такий, що пісок і сміття летів в обличчя. З майданчика люди почали бігти з дітьми, в той час як ваші стрибали на надувній гірці!!! Чому не забрали діток, або шкода було грошей, які за неї віддали? Я не виправдовую цю гірку і ту панянку, яка за неї гроші бере. Ті, хто встановили гірку, явно без дозволів та будь-яких дозвільних документів на свою діяльність, повинні бути покарані!!! Але ви ж батьки, це ж ваші діти! Ви в першу чергу за них відповідаєте.

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