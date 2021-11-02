Люди з цими хворобами найчастіше помирають від COVID (нове дослідження)

Сьогодні від коронавірусу найчастіше помирають люди у віці від 80 років. Причому, COVID частіше вбиває чоловіків, у яких наявні кілька хронічних захворювань.

Про це йдеться у дослідженні вчених Університету Единбурга, опублікованому журналом The Lancet .

Що показало нове дослідження щодо смертності від COVID

Спеціалісти прослідкували за більш ніж трьома мільйонами людей, які отримали дві дози вакцини вакцинами Pfizer чи AstraZeneca у Шотландії станом на 18 серпня 2021 року.

Виявилося, що з них 236 людей померли. Більшість із них - чоловіки у віці 80+ років.

Разом з тим, у 97% померлих в свідоцтві про смерть була зазначена принаймні одна інша причина у додаток до, власне, COVID-19.

Серед найпоширеніших причин:

хронічне обструктивне захворювання легенів

цукровий діабет II типу

фібриляція передсердь (порушення серцевого ритму)

інсульт

ішемічна хвороба серця

серцева недостатність

тромбоз або емболія легеневої артерії

тяжке психічне захворювання

деменція

астма

захворювання периферичних судин

хронічна хвороба нирок

Скриншот / thelancet.com

Вчені також звертають увагу на те, що літні люди, щеплені вакциною Moderna, не помирали від коронавірусу протягом періоду дослідження.

"Результати дослідження свідчать про те, що люди віком від 18 до 64 років, які отримали подвійну вакцинацію, мають майже у чотири рази більший захист від смерті від COVID-19 у порівнянні з тими, хто не вакцинований", - говорить доктор Джозі Мюррей.

Більше того, чим старша людина - тим вакцинація дає більший захист від вірусу.

"Дорослі віком від 65 до 79 років мають у 15,5 разів більший захист від смерті, ніж їхні невакциновані однолітки, а для дорослих старше 80 років цей показник зріс у 30 разів", - додав вчений.

Скриншот / thelancet.com