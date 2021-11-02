ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Люди з цими хворобами найчастіше помирають від COVID (нове дослідження)

Новость на русском →
Вівторок 02 листопада 2021 20:12
Люди з цими хворобами найчастіше помирають від COVID (нове дослідження) Колаж РБК-Україна: чоловіки у віці 80+ найчастіше помирають від коронавірусу
Автор: Володимир Костирін

Сьогодні від коронавірусу найчастіше помирають люди у віці від 80 років. Причому, COVID частіше вбиває чоловіків, у яких наявні кілька хронічних захворювань.

Про це йдеться у дослідженні вчених Університету Единбурга, опублікованому журналом The Lancet.

Що показало нове дослідження щодо смертності від COVID

Спеціалісти прослідкували за більш ніж трьома мільйонами людей, які отримали дві дози вакцини вакцинами Pfizer чи AstraZeneca у Шотландії станом на 18 серпня 2021 року.

Виявилося, що з них 236 людей померли. Більшість із них - чоловіки у віці 80+ років.

Разом з тим, у 97% померлих в свідоцтві про смерть була зазначена принаймні одна інша причина у додаток до, власне, COVID-19.

Серед найпоширеніших причин:

  • хронічне обструктивне захворювання легенів
  • цукровий діабет II типу
  • фібриляція передсердь (порушення серцевого ритму)
  • інсульт
  • ішемічна хвороба серця
  • серцева недостатність
  • тромбоз або емболія легеневої артерії
  • тяжке психічне захворювання
  • деменція
  • астма
  • захворювання периферичних судин
  • хронічна хвороба нирок

Люди з цими хворобами найчастіше помирають від COVID (нове дослідження)

Скриншот / thelancet.com

Вчені також звертають увагу на те, що літні люди, щеплені вакциною Moderna, не помирали від коронавірусу протягом періоду дослідження.

"Результати дослідження свідчать про те, що люди віком від 18 до 64 років, які отримали подвійну вакцинацію, мають майже у чотири рази більший захист від смерті від COVID-19 у порівнянні з тими, хто не вакцинований", - говорить доктор Джозі Мюррей.

Більше того, чим старша людина - тим вакцинація дає більший захист від вірусу.

"Дорослі віком від 65 до 79 років мають у 15,5 разів більший захист від смерті, ніж їхні невакциновані однолітки, а для дорослих старше 80 років цей показник зріс у 30 разів", - додав вчений.

Люди з цими хворобами найчастіше помирають від COVID (нове дослідження)

Скриншот / thelancet.com

Нагадаємо, раніше лікар назвала симптом COVID-19, при якому потрібно обов'язково звертатися до медиків, і закликала не займатися самолікуванням.

Додамо також, перед цим лікарі назвали ознаки, за якими можна визначити коронавірус "Дельта".

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
LITE
Свято 2 листопада: що заборонено робити сьогодні і у кого день ангела
Свято 2 листопада: що заборонено робити сьогодні і у кого день ангела