Люда из "Вагітна у 16" высказалась об абортах и планах на будущее: "Двух слов связать не может" (видео)

Людмила Нечипоренко из шоу "Вагітна у 16", которая на днях опозорилась циничными словами о ВСУ , "засветилась" в Киеве. Там девушка встретилась с блогером, который ведет соцсети под ником "Рончик". Во время общения с ним она ответила, что думает об абортах и какой видит свою будущую жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из TikTok "Рончика".

Что Люда думает о своем будущем

"Я даже не знаю, что вам сказать... Просто сняли съемки и все", - прокомментировала свое участие в проекте девушка.

Сейчас, по словам Люды, она замечает хейт. Впрочем, девушка уверяет, что ей все это безразлично.

"Пусть пишут, мне все равно", - заявила она.

Также девушка поделилась планами на свое будущее: "Планирую брать рекламу, ну и развиваться сама". Как оказалось, Люда и дальше хочет вести соцсети и зарабатывать деньги именно этим.

А вот избранник девушки, тоже получивший немало хейта в сети и даже потерявший работу после скандального шоу, публичности не хочет.

Люда з «Вагітна у 16» про свої плани pic.twitter.com/3K2oaBFggo — Поліна Іваненко (@polinarbcua) April 8, 2024

Как Люда из "Вагітна у 16" относится к абортам

Девушка рассказала, что беременеть в 16 лет - "не очень нормально". Но, считает она, "сейчас таких много", поэтому нечему удивляться. А вот об абортах у Люды есть собственное мнение.

"Негативно. Потому что нужно рожать, не делать первый аборт, а рожать. А в дальнейшем это уже собственное желание человека", - отметила она.

Люда з «Вагітна у 16» про аборти та ранню вагітність pic.twitter.com/5gQ2NYIFXV — Поліна Іваненко (@polinarbcua) April 8, 2024

Как реагирует сеть

Новые видео с Людой возмутили и насмешили пользователей. В комментариях под ними они пишут: