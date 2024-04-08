ua en ru
Пн, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Люда из "Вагітна у 16" высказалась об абортах и планах на будущее: "Двух слов связать не может" (видео)

Понедельник 08 апреля 2024 18:52
UA EN RU
Люда из "Вагітна у 16" высказалась об абортах и планах на будущее: "Двух слов связать не может" (видео) Где сейчас Люда из "Беременная в 16" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Людмила Нечипоренко из шоу "Вагітна у 16", которая на днях опозорилась циничными словами о ВСУ, "засветилась" в Киеве. Там девушка встретилась с блогером, который ведет соцсети под ником "Рончик". Во время общения с ним она ответила, что думает об абортах и какой видит свою будущую жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из TikTok "Рончика".

Что Люда думает о своем будущем

"Я даже не знаю, что вам сказать... Просто сняли съемки и все", - прокомментировала свое участие в проекте девушка.

Сейчас, по словам Люды, она замечает хейт. Впрочем, девушка уверяет, что ей все это безразлично.

"Пусть пишут, мне все равно", - заявила она.

Также девушка поделилась планами на свое будущее: "Планирую брать рекламу, ну и развиваться сама". Как оказалось, Люда и дальше хочет вести соцсети и зарабатывать деньги именно этим.

А вот избранник девушки, тоже получивший немало хейта в сети и даже потерявший работу после скандального шоу, публичности не хочет.

Как Люда из "Вагітна у 16" относится к абортам

Девушка рассказала, что беременеть в 16 лет - "не очень нормально". Но, считает она, "сейчас таких много", поэтому нечему удивляться. А вот об абортах у Люды есть собственное мнение.

"Негативно. Потому что нужно рожать, не делать первый аборт, а рожать. А в дальнейшем это уже собственное желание человека", - отметила она.

Как реагирует сеть

Новые видео с Людой возмутили и насмешили пользователей. В комментариях под ними они пишут:

  • "Боже, двух слов связать не может, какие там планы?"
  • "Зачем брать интервью у человека, который говорит: "зачем бросать деньги на ВСУ, лучше бросайте мне"
  • "Стыдно смотреть"
  • "Смешно, но даже немного ее жалко".

Напомним, недавно стало известно, что Потап нашел "замену" Насте Каменских и выступил с "российским ретро".

Кроме того, ранее мы рассказывали, что известный актер из фильмов для взрослых поддержал Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса
NEWS
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ