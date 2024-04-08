Люда из "Вагітна у 16" высказалась об абортах и планах на будущее: "Двух слов связать не может" (видео)
Людмила Нечипоренко из шоу "Вагітна у 16", которая на днях опозорилась циничными словами о ВСУ, "засветилась" в Киеве. Там девушка встретилась с блогером, который ведет соцсети под ником "Рончик". Во время общения с ним она ответила, что думает об абортах и какой видит свою будущую жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из TikTok "Рончика".
Что Люда думает о своем будущем
"Я даже не знаю, что вам сказать... Просто сняли съемки и все", - прокомментировала свое участие в проекте девушка.
Сейчас, по словам Люды, она замечает хейт. Впрочем, девушка уверяет, что ей все это безразлично.
"Пусть пишут, мне все равно", - заявила она.
Также девушка поделилась планами на свое будущее: "Планирую брать рекламу, ну и развиваться сама". Как оказалось, Люда и дальше хочет вести соцсети и зарабатывать деньги именно этим.
А вот избранник девушки, тоже получивший немало хейта в сети и даже потерявший работу после скандального шоу, публичности не хочет.
Люда з «Вагітна у 16» про свої плани pic.twitter.com/3K2oaBFggo— Поліна Іваненко (@polinarbcua) April 8, 2024
Как Люда из "Вагітна у 16" относится к абортам
Девушка рассказала, что беременеть в 16 лет - "не очень нормально". Но, считает она, "сейчас таких много", поэтому нечему удивляться. А вот об абортах у Люды есть собственное мнение.
"Негативно. Потому что нужно рожать, не делать первый аборт, а рожать. А в дальнейшем это уже собственное желание человека", - отметила она.
Люда з «Вагітна у 16» про аборти та ранню вагітність pic.twitter.com/5gQ2NYIFXV— Поліна Іваненко (@polinarbcua) April 8, 2024
Как реагирует сеть
Новые видео с Людой возмутили и насмешили пользователей. В комментариях под ними они пишут:
- "Боже, двух слов связать не может, какие там планы?"
- "Зачем брать интервью у человека, который говорит: "зачем бросать деньги на ВСУ, лучше бросайте мне"
- "Стыдно смотреть"
- "Смешно, но даже немного ее жалко".
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