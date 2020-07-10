Будь-який голос можна скопіювати: в мережі пояснили, як підробляють голоси

Фото: підробити можна будь-який голос (з відкритих джерел)

Технологія відкриває великі можливості для фальсифікацій

У соцмережах з'явився ролик про російську технологію з синтезування голосів, де голос, схожий на російського президента Володимира Путіна, розповідає, як підробити й фальсифікувати голос будь-кого.

Зокрема, у ролику відтворюються голоси Ксенії Собчак та Володимира Познера.

"Тепер абсолютно будь-який голос можна скопіювати і промовити ним що завгодно. Це насправді дивовижно, хоча й трохи страшно", - говорить голос Познера.

Голос Путіна у ролику застерігає, що технологія відкриває великі можливості для фальсифікацій.

"Фактично з нею можна підробити будь-яку розмову. Навіть якщо йдеться про президента країни. Це здатне викликати серйозні політичні наслідки", - говорить голос російського президента.

Нагадаємо, що в травні були оприлюднені так звані "плівки Деркача", на яких імовірно чути телефонну розмову між Петром Порошенком і Джо Байденом.

На нових записах, які нардеп Андрій Деркач оприлюднив 9 липня на прес-конференції і яку вів телеканал ZIK, звучать голоси, схожі на Порошенка і Путіна.