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Коханка екс-чоловіка Ані Лорак видалила їхні спільні фото і похизувалася пишними формами

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 09:54
Коханка екс-чоловіка Ані Лорак видалила їхні спільні фото і похизувалася пишними формами Фото: Мурат Налчаджіоглу з Лілією (vklybe.tv)
Автор: Світлана Мащенко

25-річна брюнетка Лілія, яка ще недавно хизувалася романом з екс-чоловіком Ані Лорак Муратом Налчаджіоглу, видалила всі їхні спільні фото. Тепер дівчина насолоджується життям, показуючи відверті знімки в соцмережах.

Гарячими кадрами з пишними формами Лілія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Живіть у всіх тих моментах, які ви не можете висловити словами", - супроводила дівчина філософським текстом фото в купальнику.

Лілії 25 років, вона живе в Києві, працює візажистом. У дівчини є дитина. Вона почала зустрічатися з Муратом Налчаджіоглу влітку 2020-го і часто публікувала спільні знімки з 43-річним турецьким бізнесменом.

Коханка екс-чоловіка Ані Лорак видалила їхні спільні фото і похизувалася пишними формами

Фото: Лілія, якій приписували роман з екс-чоловіком Ані Лорак (instagram.com/__l_i_l_i_a___/)

Новий, 2021-й рік пара закоханих провела разом у Туреччині, хвалячись кадрами з відпочинку. Але нещодавно дівчина почистила свою сторінку від фото з Муратом - судячи з усього вони розбіглися.

Дівчину хвалять дописувачі соцмережі: "красивий купальник", "шикарна", "відмінно", "красуня".

Нагадаємо, що Мурат і Кароліна розлучилися в січні 2019-го. Після цього Ані Лорак оголосила, що зустрічається з колишнім чоловіком співачки TAYANNA Єгором Глібом, але стосунки не склалися.

А ось Налчаджіоглу встиг позустрічатися вже з кількома дівчатами. Одну з них навіть знайшли на сайті ескорт-послуг.

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Новини України Життя Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу
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