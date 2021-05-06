Коханка екс-чоловіка Ані Лорак видалила їхні спільні фото і похизувалася пишними формами

25-річна брюнетка Лілія, яка ще недавно хизувалася романом з екс-чоловіком Ані Лорак Муратом Налчаджіоглу, видалила всі їхні спільні фото. Тепер дівчина насолоджується життям, показуючи відверті знімки в соцмережах.

Гарячими кадрами з пишними формами Лілія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Живіть у всіх тих моментах, які ви не можете висловити словами", - супроводила дівчина філософським текстом фото в купальнику.

Лілії 25 років, вона живе в Києві, працює візажистом. У дівчини є дитина. Вона почала зустрічатися з Муратом Налчаджіоглу влітку 2020-го і часто публікувала спільні знімки з 43-річним турецьким бізнесменом.

Фото: Лілія, якій приписували роман з екс-чоловіком Ані Лорак (instagram.com/__l_i_l_i_a___/)

Новий, 2021-й рік пара закоханих провела разом у Туреччині, хвалячись кадрами з відпочинку. Але нещодавно дівчина почистила свою сторінку від фото з Муратом - судячи з усього вони розбіглися.

Дівчину хвалять дописувачі соцмережі: "красивий купальник", "шикарна", "відмінно", "красуня".