Я не люблю: DZIDZIO зробив неприємне визнання

DZIDZIO, відомий український виконавець розповів про свою любов до домашніх тварин і чесно зізнався, що не любить котів. Таке відверте зізнання він зробив під час нового шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", яке нещодавно відбулося в Києві.

Що примітно, на прем'єру шоу DZIDZIO з'явився в незвичайному і яскравому образі. На українському виконавці був яскраво-синій костюм з зображенням котів. Костюм складався з піджака і шортів, а на додаток музикант надів чорну сорочку, золотисті кеди зі стразами. Родзинкою образу стала краватка, яка також був із зображенням котів.

Фото: instagram.com/dzidzio

DZIDZIO зізнався, що костюм йому пошили на замовлення і він три рази ходив на примірки. Єдине, що він запитував під час примірок, це чи підходять йому коти: "Кішки мені підходять?". І йому відповідали, що підходять.

Фото: instagram.com/dzidzio

Музикант зізнався, що насправді він любить собак, а не котів і навіть пояснив, чому.

"Тому що коти мають характер. Я не люблю котів, які не люблять, щоб їх гладили. Я люблю, коли котик на руки заскочив, погладити його можна. А якщо він з характером, то шкарпеткою у нього так – хлоп, і все", - пояснив музикант.

Крім того, він зізнався, що колись в його будинку були коти. Одного з них звали Марсик, а другого Загиблик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що DZIDZIO налякав фанатів своєю новою зовнішністю.

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