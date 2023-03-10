У любителей собак и кошек совершенно разные характеры: чем они отличаются

Психотип собачников

Собаки считаются якобы добрее котов из-за своей необычайной верности. Однако любители собак склонны к манипулированию другими, что довольно удивительно. Именно поэтому такие люди прекрасно справляются с дрессировкой своих питомцев. Они вырастают послушными и дисциплинированными.

Психологи считают, что те люди, которые больше любят собак, боятся остаться в одиночестве. Животное создает им отличную компанию, но сами хозяева легко заводят новые знакомства.

Любители собак чаще приходят на помощь другим людям. Однако они обязательно учтут, на что собираются потратить свое время. Если же они понимают, что их хотят просто использовать, то сразу уходят.

Психотип любителей кошек

Люди, которые выбирают кошек, также имеют склонность к одиночеству. Однако они более закрыты и предпочитают тихий отдых дома, чем в шумной компании.

Как и присуще котам, у них хорошо развита интуиция, и они чаще прислушиваются к своему внутреннему голосу, чем к окружающим.

Любители кошек - перфекционисты. Они часто требуют того же от родственников, друзей и просто знакомых. Коты очень ценят свое жилье и следят за посетителями своего дома.

Кроме того, такие люди не переносят, когда ими пытаются управлять. Они прекрасно знают, что им нужно и часто действуют только в своих интересах. Но несмотря на это любители кошек достаточно добрые, способны на самопожертвование и всегда готовы прийти на помощь нуждающимся.

Поэтому обращайте внимание на то, кого предпочитает ваш новый знакомый или знакомая. Возможно, ответ станет знаком, какой этот человек в реальности.