Для любителей ретрогейминга. В App Store появились игры с Sony PSP

Приложение существует уже почти 12 лет, но до этого установить его на устройство можно было только с помощью обходных путей.

"Спасибо Apple за то, что они смягчили свою политику, позволив эмуляторы ретро-игровых консолей в магазине", - написал в своем сообщении разработчик программы Генрик Ридгард.

Сейчас приложение Ридгарда можно скачать бесплатно, но в скором времени появится и премиум версия за 5 долларов.

Что известно о приложении

В настоящее время эмулятор, который вы можете скачать из App Store, не поддерживает Magic Keyboard для iPad, поскольку устройство включило совместимость с помощью документа API. Retro Achievements также пока недоступен. Ридгард сказал, что они будут добавлены в будущих обновлениях.

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Другие версии эмулятора поддерживают компилятор Just-in-time (JIT), оптимизирующий код для более плавной работы на определенной платформе. Однако версия App Store не поддерживает и никогда не будет поддерживать его, если Apple не изменит свои правила.

Ридгард говорит, что устройства iOS "в общем достаточно быстрые", чтобы запускать почти все игры для PSP на полной скорости, так что вы можете не заметить большой разницы.

Конечно, приложение PPSSPP содержит только сам эмулятор. Далее только на вас будет ответственность за поиск игр, в которые можно играть в приложении, поскольку Apple не позволит разработчикам загружать игры, на которые они не обладают правами.