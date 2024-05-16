RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для любителей ретрогейминга. В App Store появились игры с Sony PSP

Эмулятор Sony PSP PPSSPP появился в iOS App Store бесплатно (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Приложение PPSSPP, способное эмулировать игры для PSP, присоединилась к растущему количеству эмуляторов ретро-игр в iOS App Store.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

Приложение существует уже почти 12 лет, но до этого установить его на устройство можно было только с помощью обходных путей.

"Спасибо Apple за то, что они смягчили свою политику, позволив эмуляторы ретро-игровых консолей в магазине", - написал в своем сообщении разработчик программы Генрик Ридгард.

Сейчас приложение Ридгарда можно скачать бесплатно, но в скором времени появится и премиум версия за 5 долларов.

Что известно о приложении

В настоящее время эмулятор, который вы можете скачать из App Store, не поддерживает Magic Keyboard для iPad, поскольку устройство включило совместимость с помощью документа API. Retro Achievements также пока недоступен. Ридгард сказал, что они будут добавлены в будущих обновлениях.

Скриншот

Другие версии эмулятора поддерживают компилятор Just-in-time (JIT), оптимизирующий код для более плавной работы на определенной платформе. Однако версия App Store не поддерживает и никогда не будет поддерживать его, если Apple не изменит свои правила.

Ридгард говорит, что устройства iOS "в общем достаточно быстрые", чтобы запускать почти все игры для PSP на полной скорости, так что вы можете не заметить большой разницы.

Конечно, приложение PPSSPP содержит только сам эмулятор. Далее только на вас будет ответственность за поиск игр, в которые можно играть в приложении, поскольку Apple не позволит разработчикам загружать игры, на которые они не обладают правами.

Раньше мы писали, что в сети появились новые характеристики консоли PlayStation 5 Pro.

Также напомним, что глава PlayStation определил лучшие игры для каждого поколения консолей Sony.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiPhoneSonyPlayStationПриложениеИгры