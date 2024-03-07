Любители рыбалки оценят. Представлен гаджет, который сможет увеличить улов рыбы в два раза

Характеристики гаджета

Компактное водонепроницаемое устройство имеет длину 33 миллиметра и весит всего 7 граммов. Его дизайн предусматривает минимизацию колебаний и избегание привлечения внимания.

Bluetooth-трекер для рыбаков (фото: Kickstarter)

Зонд Probe прикрепляется к верхней части лески и опускается в воду вместе с приманкой. Он осуществляет измерения длины и глубины заброса, температуры воды и степени подводного освещения.

Probe прикрепляется к верхней части лески (фото: Kickstarter)

При поклевке рыбы зонд регистрирует рывок лески и другие изменения, связанные с уловом. После выхода на поверхность и активации Bluetooth, устройство передает данные в специальное приложение на смартфоне.

Рыбак может анализировать эти данные, определять оптимальные параметры заброса и глубину погружения приманки. Успех также зависит от информации о температуре воды, условиях освещения и погодных условиях, которые также передаются на телефон.

Рыбак может анализировать все данные в приложении (gif: Kickstarter)

Из-за ограничений передачи сигналов Bluetooth через воду, зонд не предоставляет данные в реальном времени. Тем не менее, мобильное приложение способно отслеживать глубину и предупреждать, когда приманка достигает заданных параметров.

Устройство имеет длину 33 миллиметра и весит всего 7 граммов (gif: Kickstarter)

Цена гаджета

В настоящее время компания привлекает средства на производство данного устройства через Kickstarter, где его можно предварительно заказать за 104 евро (4 300 гривен). В рознице цена вырастет до 149 евро (6 200 гривен).