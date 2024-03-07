RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Любители рыбалки оценят. Представлен гаджет, который сможет увеличить улов рыбы в два раза

Представлен Bluetooth-трекер Probe, который находит самые рыбные места (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Шведская компания Probe разработала Bluetooth-трекер, предназначенный для обнаружения наилучших мест для рыбалки. С использованием этого устройства, по заверению создателей, можно существенно увеличить улов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт стартапа Probefishing.

Характеристики гаджета

Компактное водонепроницаемое устройство имеет длину 33 миллиметра и весит всего 7 граммов. Его дизайн предусматривает минимизацию колебаний и избегание привлечения внимания.

Bluetooth-трекер для рыбаков (фото: Kickstarter)

Зонд Probe прикрепляется к верхней части лески и опускается в воду вместе с приманкой. Он осуществляет измерения длины и глубины заброса, температуры воды и степени подводного освещения.

Probe прикрепляется к верхней части лески (фото: Kickstarter)

При поклевке рыбы зонд регистрирует рывок лески и другие изменения, связанные с уловом. После выхода на поверхность и активации Bluetooth, устройство передает данные в специальное приложение на смартфоне.

Рыбак может анализировать эти данные, определять оптимальные параметры заброса и глубину погружения приманки. Успех также зависит от информации о температуре воды, условиях освещения и погодных условиях, которые также передаются на телефон.

Рыбак может анализировать все данные в приложении (gif: Kickstarter)

Из-за ограничений передачи сигналов Bluetooth через воду, зонд не предоставляет данные в реальном времени. Тем не менее, мобильное приложение способно отслеживать глубину и предупреждать, когда приманка достигает заданных параметров.

 Устройство имеет длину 33 миллиметра и весит всего 7 граммов (gif: Kickstarter)

Цена гаджета

В настоящее время компания привлекает средства на производство данного устройства через Kickstarter, где его можно предварительно заказать за 104 евро (4 300 гривен). В рознице цена вырастет до 149 евро (6 200 гривен).

Напомним, что украинских рыбаков предупредили об огромных штрафах и важном запрете.

А еще мы писали, что рыбак "поймал" на магнит нечто невероятное.

Читайте РБК-Украина в Google News
рибалкаГаджеты