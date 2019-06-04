Що їсть, п'є і готує Зеленський: рецепти улюблених страв президента

Володимир Зеленський в їжі невибагливий. Президент України не раз говорив, що він може їсти що завгодно. Навіть в одному з інтерв'ю зізнався, що він "всеїдна тварина".

Крім того, гарант зазначає, що любить всі страви, які готує його дружина - перша леді Олена Зеленська. Але від ресторанних страв він, звичайно ж, теж не відмовляється. Сам же Зеленський особливо не готує - нема часу через щільний робочий графік, особливо зараз. Хоча омлет може "запросто приготувати".

Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy95)

"Я невибагливий в принципі - ні в їжі, ні в чому іншому. Мені завжди смачно, навіть коли не дуже смачно", - каже Володимир Олександрович.

Улюблена їжа Зеленського

Але все ж у президента є най-найулюбленіша страва. І він навіть іноді любить постояти за грилем, щоб поласувати хорошим стейком.

"Я взагалі люблю готувати м'ясо на грилі, хоча дуже рідко це роблю", - зауважив Зеленський.

Як каже гарант, його тема - це стейк в тандирі. Він просто обожнює смак повністю прожареного і не сухого товстого шматка м'яса. Ще Зеленський не відмовиться від шашлику, риби, овочів, супів, салатів з овочів.

А ось від фастфуду, який раніше часто був присутній в раціоні лідера "Кварталу 95", Зеленський поступово все ж відмовився. Поласувати шаурмою на заправці - це, швидше, виняток із правил.

Володимир Зеленський їсть фастфуд (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Улюблений алкоголь Зеленського

Якщо говорити про алкоголь, то Зеленський віддає перевагу червоному вину (це не секрет давно вже). Але в цілому президент не особливо любить алкогольні напої.

"Особливо не п'ю. Попиваю вино. Я дуже люблю червоне вино", - сказав одного разу Зеленський.

Раніше Володимир Олександрович ще пив багато кави. Але зараз намагається звести вживання цього напою до мінімуму.

До речі, що б не їв і не пив президент, у нього є одне важливе правило - ніколи не робити це на самоті, адже йому надзвичайно важливо, щоб за столом з ним хтось був. Саме тому гарант так любить вечері, коли збирається вся родина.

Як приготувати стейк в тандирі

Як приготувати стейк в тандирі

Яловичину потрібно нарізати на порції товщиною 2-2,5 см Після цього висушуємо стейки серветкою і натираємо м'ясо сумішшю солі і перцю. Розігріваємо тандир до 71°C і кладемо м'ясо в нього. Через 10 хвилин перевіряємо стейки, перевертаємо і допікаємо при необхідності (приблизно 10 хвилин, не більше, щоб не пересушити м'ясо).

Виймаємо м'ясо і даємо йому постояти 5-10 хвилин, після чого нарізаємо і їмо з апетитом.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

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