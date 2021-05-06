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На улюбленому курорті українців закривають пляжі і магазини через локдаун

Новость на русском → Єгипет, Четвер 06 травня 2021 14:05
На улюбленому курорті українців закривають пляжі і магазини через локдаун У Єгипті уряд ввів суворий карантин (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Єгипті через ситуацію з коронавірусом посилюють карантин. Країна вводить обмеження на час роботи магазинів, кафе, ресторанів, театрів і ряду інших закладів в країні з 6-го по 21 травня. Також це стосується і пляжів.

Про це сказав на прес-конференції прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі, повідомляє єгипетська газета Al-Masry Al-Youm.

Протягом наступних двох тижнів в Єгипті заборонять зустрічі, конференції, урочистості та інші заходи, що передбачають скупчення великої кількості людей.

У період святкування священного для мусульман місяця Рамадану з 12-го по 16 травня віруючим дозволять відвідувати мечеті для молитов з дотриманням всіх запобіжних заходів. Однак в цей час будуть закриті всі парки і пляжі, а також обмежать роботу громадського транспорту.

Повідомляється, що в останні тижні в Єгипті сильно зростає число нових випадків COVID-19, і офіційні особи попередили про подальше поширення інфекції, оскільки сім'ї зустрічаються під час релігійних свят, не дотримуючись запобіжних заходів.

За словами Мадбулі, влада оштрафувала 1,7 мільйона осіб на 50 єгипетських фунтів ($3,20) кожного за порушення масочного режиму.

Зазначимо, що в Єгипті зараз вакцинували один мільйон людей.

Як ми раніше повідомляли, в Єгипті готують нову туристичну локацію.

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