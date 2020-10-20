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Кохана відмовила у зустрічі: у Львові хлопець двічі намагався звести рахунки з життям

Львів, Вівторок 20 жовтня 2020 16:04
Кохана відмовила у зустрічі: у Львові хлопець двічі намагався звести рахунки з життям
У Львові хлопець двічі намагався звести рахунки з життям через дівчину (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Хлопець із Запоріжжя приїхав до дівчини у Львів, але вона відмовилася з ним зустрічатися

У Львові в приміщенні залізничного вокзалу розігралася справжня любовна драма. Молодий хлопець спочатку намагався кинутися під поїзд, а потім хотів порізати себе ножем. Причиною тому стала відмова коханої дівчини від зустрічі з ним.

Молодого чоловіка, який бігав по перону і погрожує кинутися на поїзд, помітили інші пасажири та повідомили патрульним. Інспектори прибули на місце події й спробували поговорити з чоловіком. Подробиці розповіли у відділі комунікації Патрульної поліції Львівської області.

Виявилося, що молодому хлопцю 26 років і він спеціально приїхав із Запоріжжя, щоб побачитися з коханою дівчиною. Однак, коли він приїхав і почав їй дзвонити, вона у зустрічі йому відмовила і кинула трубку. Молодий чоловік впав у відчай і цілу добу провів на вулиці, а вранці вирішив покінчити життя самогубством.

У присутності патрульних він знову спробував подзвонити коханій дівчині, але вона поговорити з ним не побажала і скидала дзвінки. Тоді нещасний закоханий дістав з кишені ніж і спробував себе покалічити.

Поліцейські ледве відібрали у хлопця зброю, скрутили його і надягли наручники. Він пручався і кричав, що не хоче більше жити. Йому викликали медиків та передали до рук лікарів швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дніпрі застрелився відомий доктор, у нього підозрювали COVID-19.

А також розповідали про те, що під Києвом другокласник намагався покінчити життя самогубством.

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Новини України Життя самогубствосуицид

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