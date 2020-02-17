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Він так любив життя: під Києвом помер "кіборг", який захищав Донецький аеропорт

STYLERЖиття    17.02.2020 - 18:42
Він так любив життя: під Києвом помер "кіборг", який захищав Донецький аеропорт
Помер український кіборг (Колаж РБК-Україна)

У Славутичі помер герой України, захисник Донецького аеропорту

У місті Славутичі Київської області помер герой України, 47-річний захисник Донецького аеропорту Євген Ареф'єв з позивним "Спартак". Ареф'єв був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особливу мужність.

Як повідомили на сторінці міської ради міста Славутича, Ареф'єв був чесним і відповідальним командиром, а також надійним товаришем.

"На 47 році життя пішов з життя житель Славутича Євген Ареф'єв. Захисник України, військовий за покликом серця, справжній офіцер-професіонал, у якого був позивний Спартак. Відповідальний командир, який завжди піклувався про своїх солдатів. Кіборг, який воював за Донецький аеропорт. Всі знали його чесним, порядним товаришем, який завжди приходив на допомогу. Він любив життя і пішов з неї справжнім захисником нашої країни. За виявлену особливу мужність був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя, розділяємо їх горе", - сказано в повідомленні.

Він так любив життя: під Києвом помер &quot;кіборг&quot;, який захищав Донецький аеропортКіборг Євген Ареф'єв помер у Славутичі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Бердянську після тривалого лікування помер ветеран АТО Дмитро Шапка. Його серце зупинилося 14 лютого. Без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей.

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