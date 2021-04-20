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Ляшко зробив важливу заяву про локдаун на Великдень і травневі свята: "як достукатися до всіх"

Автор: Світлана Мащенко

Віктор Ляшко розповів, чи будуть вводити локдаун в Україні на великодні та травневі свята, щоб запобігти спалаху коронавірусу після Великодня і затяжних вихідних, коли збільшується ймовірність поширення інфекції.

Про це головний український санлікар розповів в ефірі "Сніданку з 1+1"

За словами Ляшка, поки що на травневі свята введення локдауну не планується.

Заступник глави МОЗ каже, що зараз йдуть переговори з представниками церков для того, щоб святкування Великодня зробити максимально безпечним у цьому році.

"У нас спостерігається стабілізація захворюваності. Травневі та великодні свята - масова міграція людей, будуть святкування в храмах. Ключове питання - як достукатися до всіх, що ми перебуваємо в епідемії коронавірусу і дотримання карантинних норм необхідно. Можливо, варто зробити менше святкових літургій, літнім людям і тим, у кого є хронічні захворювання ми рекомендуємо не входити всередину храму. І, якщо є можливість, нехай хтось один з домогосподарства піде святити паску. Локдаун в даний момент не планується на травневі", - заявив Ляшко.

В уряді відзвітували також, що адаптивний карантин і локдаун в деяких областях дає результати. Кількість нових хворих скоротилася, кілька областей готується до виходу з "червоної" зони.

Відео: Віктор Ляшко розповів, чи буле локдаун на травневі свята

Зазначимо, що Віталій Кличко вже зробив заяву, що в Києві на Великдень і травневі свята будуть запроваджуватись спеціальні обмеження.

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