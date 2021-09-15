Ляшко розповів українцям, коли планується загальний карантин

За його словами, в деяких регіонах країни на сьогодні є перевищення за певними індикаторами, які дозволяють зібрати комісію і оголосити "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Міністр зазначив, що рівень епідемічної небезпеки зможе змінитися відповідно до динаміки збільшення випадків коронавірусу.

"Після цього ми говоримо про те, що будуть далі відслідковуватися індикатори і області, які можуть потрапити в "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки, знову ж таки будуть визначатися за загальнонаціональними індикаторами і комісія національного рівня рекомендуватиме відносити той чи інший регіон до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - сказав Ляшко.

Коли карантин посилять

За даними РБК-Україна, найближчими днями очікується засідання Держкомісії з питань ТЕБ і НС, рішенням якої вводиться "жовта" зона. Як повідомило джерело видання, поки мова йде лише про перехід в "жовту" зону, оскільки підстав для "помаранчевих" або "червоних" зон на рівні регіонів немає.

Правила карантину змінилися

Нагадаємо, що карантин в Україні працюватиме за новими правилами. Зокрема, вакциновані особи отримають ряд привілеїв і зможуть уникнути жорстких обмежень.