Ляшко прокомментировал главную проблему вакцинации

В Украине вакцинация идет не так быстро, как рассчитывали власти. Причин тому массы – фейки о вакцинах, недоверие к индийскому препарату и многое другое. Среди тех, кто позитивно относится к прививкам часто звучит тезис "мы подождем Pfizer". Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, сколько будет доз Pfizer доставлено в нашу страну и почему ждать его лучше не стоит.

Среди 117 тысяч доз вакцин в рамках COVAX в Украину поступит препарат Pfizer. К нему украинцы испытывают больше доверия, однако надеяться на иммунизацию этой вакциной не стоит, считает санврач.

"Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно", - рассказывает Ляшко.

Одна из проблем, с которой сталкивается вакцинация препаратом Pfizer - особенности его хранения. Сейчас власти подготавливают специальные бригады, а также обеспечивают их необходимой техникой для качественной сохранности материала.

"Если мы говорим о Pfizer, - он имеет температуру хранения -70 градусов по Цельсию; и после того, как препарат выходит за пределы этой температуры, он должен быть использован в течение пяти дней. Наиболее оперативное использование - это либо работа с мобильными бригадами, или прививочные центры для организованных коллективов", - добавляет специалист.