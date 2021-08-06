Ляшко озвучив три сценарії спалаху COVID-19: лікарні запасаються киснем

Він поділився прогнозами, які склало Міністерство охорони здоров'я України.

"У МОЗ є ряд прогнозів про зростання кількості випадків і щодо потенційного перебігу нової хвилі. У нас є оптимальний, песимістичний і помірний сценарій течії цієї хвилі. І розрахункова кількість ліжок, яка повинна бути надалі відведена для госпіталізації хворих на ковід, також скільки ліжок має бути з киснем і скільки реанімаційних ліжок, якщо раптом важкий перебіг захворювання", — сказав Ляшко.

Глава МОЗ підкреслив, що зараз лікарні активно запасаються киснем.

"МОЗ до цього готується, ми додатково зараз опрацьовуємо, щоб був кисень. В Україні вже закупили 15 тис. кисневих концентраторів, які дозволять лікувати або полегшувати перебіг захворювання на амбулаторному етапі, коли не буде критеріїв для госпіталізації", — сказав він.

Локдауну поки не буде

Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що поки уряд не планує вводити новий локдаун через штам "Дельта".

За словами медика, загальнонаціональний карантин продовжать, але про суворий локдаун мови поки не йде.

"Зараз ситуація в країні стабільна і ми не готуємося до закриття на новий локдаун. А карантин буде продовжено, адже до нього прив'язано чимало процесів, які відбуваються в державі",- сказав Кузін.