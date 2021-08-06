Ляшко озвучил три сценария вспышки COVID-19: больницы запасаются кислородом

Вспышка новой волны коронавируса в Украине может пройти по трем сценариям.
Их озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".
Он поделился прогнозами, которые составило Министерство здравоохранения Украины.
"У Минздрава есть ряд прогнозов о росте количества случаев и относительно потенциального течения новой волны. У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарий течения этой волны. И расчетное количество коек, которое должно быть в дальнейшем отведено для госпитализации больных ковидом, также сколько коек должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг тяжелое течение заболевания", — сказал Ляшко.
Глава Минздрава подчеркнул, что сейчас больницы активно запасаются кислородом.
"Минздрав к этому готовится, мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород. В Украине уже закупили 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации", — сказал он.
Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пока правительство не планирует вводить новый локдаун из-за штамма "Дельта".
По словам медика, общенациональный карантин продлят, но о строгом локдауне речи пока не идет.
"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун. А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", -сказал Кузин.
Напомним, что в Минздраве рассказали, как распознать штамм "Дельта".
Как мы писали ранее, главный санврач сделал важное заявление о локдауне в Украине и работе школ.