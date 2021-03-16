Львівський лікар назвав нове ускладнення після коронавірусу: вже третій випадок

Коронавірус може викликати ускладнення у вигляді кровотечі через лікування хвороби препаратами для розрідження крові. У Львові за останні тижні на стіл до хірургів потрапили вже три пацієнти з внутрішніми кровотечами після лікування коронавірусу.

У Львові три пацієнти потрапили на операційний стіл

Він повідомив, що хірурги прооперували чоловіка з масивною кровотечею в заочеревинному просторі. За останні 20 днів на операційний стіл з подібними діагнозами потрапили вже три пацієнти. Усі вони напередодні лікувалися від коронавірусу.

Чоловік проходив лікування в одному з ковідних відділень і поскаржився лікарям на біль у животі та високу температуру. У пацієнта запідозрили апендицит і провели комп'ютерну томографію. Виявилося, що в заочеревинному просторі зібралася рідина і його відразу ж відправили на операцію. Лікарі виявили гігантську гематому, багато масивних згустків крові без явних пошкоджень судин. Вилилося близько 1,5 літра крові й це без пошкоджень.

"Ці масивні згустки крові організм самостійно не може розсмоктати, їх слід було терміново прибрати. Без операції вони могли інфікуватися і привести до важких гнійних ускладнень і сепсису", - пояснив Гнат Герич.

Лікар назвав причини появи кровотеч

Він додав, що пацієнт під час лікування коронавірусної інфекції отримував антикоагулянти (препарати для розрідження крові), що могло призвести до утворення кровотечі.

"Це важка ситуація. З одного боку, хворому слід давати препарати, які розріджують кров, тому що без них можуть утворитися тромби та виникати тромбоемболічні ускладнення, що загрожують життю. З іншого боку – вони можуть спровокувати масивні кровотечі, які також загрожують життю хворого", - додав лікар.

Він зазначив, що за останні пів року не було таких випадків, а от за останні три тижні вже три пацієнти потрапили на операційний стіл з таким ускладненням. Всі вони перед операцією отримували лікування від коронавірусу.

"Такий вид кровотечі, на мою думку, є новим видом ускладнення, які виникають в результаті лікування коронавірусу антикоагулянтами", - заявив медик.