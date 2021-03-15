В Україні виявили новий різновид британського штаму коронавірусу: що відомо

В Україні виявили новий штам коронавірусу, який раніше не фіксувався в інших країнах. Він дуже схожий на британський штам, але має ряд відмінностей. Медики зафіксували новий штам в Івано-Франківську.

Найголовніша ознака нового штаму – агресивність і ураження молодих людей. Так званий "новий штам" виявили вчені з Інституту епідеміології ім. Громашевського два тижні тому. Всі дані передані в ВООЗ, але поки офіційних заяв немає.

Як зазначив глава Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, зараз у світі зафіксовано вже п'ять нових штамів коронавірусу і новий штам має схожі ознаки з британським.

"У всьому світі п'ять підтверджених штамів коронавірусу: Covid-19, британський, іспанський, південноафриканський і бразильський. Це п'ять активних штамів коронавірусу, який розійшовся по всьому світу з Китаю. Те, що виявили на Буковині, — це так званий комбовірус, який циркулює в Україні поряд з Covid-19. Він підтверджений і має ознаки британського штаму, який є модифікацією південноафриканського і бразильського. Крім того, в ньому виявлено ознаки, що досі не зафіксовані ВООЗ. Серед неприємних — його агресивність, швидка поширеність і "молодість", - розповів Рубан.

В Івано-Франківській області кажуть, що третя хвиля пандемії сильно відрізняється від двох попередніх. Хворіти почали цілими сім'ями, вулицями та селами. І дуже багато важких випадків, особливо серед молодих.

"У нас перехворіли всі родичі й зараз ще є хворі. І уявіть собі, що краще за всіх, наприклад, з сатурацією було у бабусі, якій 95 років! У неї вона була 97-98. І, якби не позитивний результат тесту, ми б навіть не зрозуміли, що вона хвора. А племінники, яким по 30 років, скаржилися на позиви на блювоту, температурили та навіть були госпіталізовані. При цьому, на відміну від класичних проявів Covid-19, — сильні болі в суглобах, м'язах — ми такого не помічали. В основному у всіх температура, погіршення на сьомий день і страшна слабкість", - розповіла мешканка Івано-Франківська Наталія.

Олег Рубан не виключає, що наступним етапом може стати новий штам коронавірусу, який почне косити дітей.

"Наступний етап, який може чекати нас після того, як коронавірус адаптується, — це хвороба дітей віком до десяти років. Це може статися вже в наступному сезоні й буде дуже негативно впливати на все населення. Як прогнозують вчені, це найбільша загроза для циркуляції даного збудника. Зате збільшується колективний імунітет", - сказав глава Держспоживслужби Києва.

Пізніше Олег Рубан запевнив в коментарі для РБК-Україна, що нових штамів в нашій країні немає.

"Зареєстровані вже існуючі", - зазначив він.