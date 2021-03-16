Львовский врач назвал новое осложнение после коронавируса: уже третий случай

Коронавирус может вызвать осложнение в виде кровотечения из-за лечения болезни препаратами для разжижения крови. Во Львове за последние недели на стол к хирургам попали уже три пациента с внутренними кровотечениями после лечения коронавируса.

Во Львове три пациента попали на операционный стол

Он сообщил, что хирурги прооперировали мужчину с массивным кровотечением в забрюшинном пространстве. За последние 20 дней на операционный стол с подобными диагнозами попали уже три пациента. Все они накануне лечились от коронавируса.

Мужчина проходил лечение в одном из ковидных отделений и пожаловался врачам на боль в животе и высокую температуру. У пациента заподозрили аппендицит и провели компьютерную томографию. Оказалось, что в забрюшинном пространстве скопилась жидкость и его сразу же отправили на операцию. Врачи обнаружили гигантскую гематому, много массивных сгустков крови без явных повреждений сосудов. Вылилось около 1,5 литра крови и это без повреждений.

"Эти массивные сгустки крови организм самостоятельно не может рассосать, их следовало срочно убрать. Без операции они могли инфицироваться и привести к тяжелым гнойным осложнениям и сепсису", - объяснил Гнат Герич.

Врач назвал причины появления кровотечений

Он добавил, что пациент во время лечения коронавирусной инфекции получал антикоагулянты (препараты для разжижения крови), что могло привести к образованию кровотечения.

"Это тяжелая ситуация. С одной стороны, больному следует давать препараты, которые разжижают кровь, потому что без них могут образоваться тромбы и возникнуть тромбоэмболические осложнения, угрожающие жизни. С другой стороны – они могут спровоцировать массивные кровотечения, которые также угрожают жизни больного", - добавил врач.

Он отметил, что за последние полгода не было таких случаев, а вот за последние три недели уже три пациента попали на операционный стол с таким осложнением. Все они перед операцией получали лечение от коронавируса.

"Такой вид кровотечения, по моему мнению, является новым видом осложнения, которые возникают в результате лечения коронавируса антикоагулянтами", - заявил медик.