Львовский врач назвал новое осложнение после коронавируса: уже третий случай
Коронавирус может вызвать осложнение в виде кровотечения из-за лечения болезни препаратами для разжижения крови. Во Львове за последние недели на стол к хирургам попали уже три пациента с внутренними кровотечениями после лечения коронавируса.
Детали рассказал заведующий хирургического отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова Гнат Герич, пишет ZAXID.NET.
Во Львове три пациента попали на операционный стол
Он сообщил, что хирурги прооперировали мужчину с массивным кровотечением в забрюшинном пространстве. За последние 20 дней на операционный стол с подобными диагнозами попали уже три пациента. Все они накануне лечились от коронавируса.
Мужчина проходил лечение в одном из ковидных отделений и пожаловался врачам на боль в животе и высокую температуру. У пациента заподозрили аппендицит и провели компьютерную томографию. Оказалось, что в забрюшинном пространстве скопилась жидкость и его сразу же отправили на операцию. Врачи обнаружили гигантскую гематому, много массивных сгустков крови без явных повреждений сосудов. Вылилось около 1,5 литра крови и это без повреждений.
"Эти массивные сгустки крови организм самостоятельно не может рассосать, их следовало срочно убрать. Без операции они могли инфицироваться и привести к тяжелым гнойным осложнениям и сепсису", - объяснил Гнат Герич.
Врач назвал причины появления кровотечений
Он добавил, что пациент во время лечения коронавирусной инфекции получал антикоагулянты (препараты для разжижения крови), что могло привести к образованию кровотечения.
"Это тяжелая ситуация. С одной стороны, больному следует давать препараты, которые разжижают кровь, потому что без них могут образоваться тромбы и возникнуть тромбоэмболические осложнения, угрожающие жизни. С другой стороны – они могут спровоцировать массивные кровотечения, которые также угрожают жизни больного", - добавил врач.
Он отметил, что за последние полгода не было таких случаев, а вот за последние три недели уже три пациента попали на операционный стол с таким осложнением. Все они перед операцией получали лечение от коронавируса.
"Такой вид кровотечения, по моему мнению, является новым видом осложнения, которые возникают в результате лечения коронавируса антикоагулянтами", - заявил медик.
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