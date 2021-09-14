Львівський університет утримує тварин в жахливих умовах: без води і в екскрементах (фото)

Зоозахисники кажуть, що такі умови для телят порушують українське законодавство. Зокрема, відповідний допис у мережі викликав великий ажіотаж.

Так, на фермі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького ННВЦ "Комарнівський" в жахливих умовах утримують телят. Також тварини перебувають у власних екскрементах, на прив'язі та без постійного доступу до води.

Відповідні дії порушують законодавство України, а саме:

Наказ № 224 від 08.02.2021 року "Про затвердження Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання";

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Окрім того, зоозахисники звернулися із заявою для позапланової перевірки ферми в Держпродспоживслужбу, Держекоінспекцію та поліцію. Також вони звернулись до міністра Мінекономіки України Олексія Любченка, який затвердив наказ про добробут сільськогосподарських тварин, з проханням взяти під особистий контроль це питання.

"Бо якщо не виконується наказ на фермах від вищих навчальних ветеринарних закладів, то що можна чекати від інших?", – додали в організації.

Умови проживання тварин у віші Львова (фото: facebook.com/GreenPower)

У коментарях користувачі пишуть, що за таке керівництво вишу потрібно покарати.