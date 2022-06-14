Львівські лікарі врятували 2,5-річного Марка з великою нетиповою пухлиною: операція тривала 7 годин

Сама операція тривала близько 7 годин.

За словами мами Маріка Софії, проблему у дитини помітили вже після повномасштабного вторгнення РФ. У хлопчика був трохи збільшений живіт, але дитина нормально розвивалася і була жвавою, тому сім'я вважала це особливістю його організму. Але вже в середині березня живіт у малюка різко збільшився.

У Краматорську в лікарні вже не можна було пройти жодних обстежень, оскільки місто постійно знаходилося під російськими артилерійськими обстрілами, були проблеми зі світлом і водою. Тоді сім'я хлопчика, в якій крім нього ще четверо дітей, евакуювалися до Львова, де Маріка поклали в клініку.

За словами лікаря-онколога Христини Запоточної, головними скаргами при надходженні було незначне підвищення температури та збільшений живіт, а виявлений утвір вразив медиків своїми розмірами.

Після необхідних обстежень лікарі відразу приступили до операційного лікування хіміотерапією. Після 6 курсів провели контрольне обстеження, і воно показало позитивну динаміку - розміри пухлини і кількість метастазів в легенях значно зменшилися.

2,5-річний Марко після операції (фото: facebook.com/zusdmc)

Як розповідають лікарі, нефробластома досить поширене онкологічне захворювання у дітей, але випадок Марка виявився складним через розміри пухлини та її нетиповість.

Львівські лікарі прооперували маленького Марка і видалили пухлину, що уразила нирку (фото: facebook.com/zusdmc)

"Зазвичай нефробластома знаходиться у межах заочеревного простору. У Марка ж пухлина проросла заочеревний простір і метастатично поширилась до меж печінки, до того ж була щільно спаяна з нижньою порожнистою веною - однією із магістральних судин організму. Інтраопераційно ми також виявили додатковий сечовід. Усе це разом ускладнювало операцію, проте нам вдалось успішно виділити та видалити пухлину разом з ниркою", - зазначив дитячий хірург Орест Лешневський.

Зараз маленький і життєрадісний пацієнт постійно перебуває під опікою онкологів, і Марка вже після вдалої складної операції ще чекає тривале лікування в лікарні, щоб остаточно видужати.

2,5-річний Марк після операції йде на поправку (фото: facebook.com/zusdmc)