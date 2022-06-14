Львовские врачи спасли 2,5-летнего Марка с крупной нетипичной опухолью: операция длилась 7 часов

Сама операция длилась около 7 часов.

По словам мамы Марика Софии, проблему у ребенка заметили уже после полномасштабного вторжения РФ. У мальчика был несколько увеличен живот, но ребенок нормально развивался и был резвым, поэтому семья считала это особенностью его организма. Но уже в середине марта живот у малыша резко увеличился.

В Краматорске в больнице уже нельзя было пройти никаких обследований, так как город постоянно находился под российскими артиллерийскими обстрелами, были проблемы со светом и водой. Тогда семья мальчика, в которой кроме него еще четверо детей, эвакуировались во Львов, где Марика положили в клинику.

По словам лечащего врача-онколога Кристины Запоточной, главными жалобами при поступлении было незначительное повышение температуры и увеличенный живот, а обнаруженное образование поразило медиков своими размерами.

После необходимых обследований врачи сразу приступили к операционному лечению химиотерапией. После 6 курсов провели контрольное обследование, и оно показало положительную динамику - размеры опухоли и количество метастазов в легких значительно уменьшились.

2,5-летний Марко после операции (фото: facebook.com/zusdmc)

Как рассказывают врачи больницы, нефробластома довольно распространенное онкологическое заболевание у детей, но случай Марка оказался сложным из-за размеров опухоли и ее нетипичности.

Львовские врачи прооперировали маленького Марка и удалили опухоль, поразившую почку (фото: facebook.com/zusdmc)

"Обычно нефробластома находится в пределах забрюшинного пространства. У Марка опухоль проросла забрюшинное пространство и метастатически распространилась до пределов печени, к тому же была плотно спаяна с нижней полой веной - одним из магистральных сосудов организма. Интраоперационно мы обнаружили дополнительный мочеточник. Все это вместе усложняло операцию, однако нам удалось успешно выделить и удалить опухоль вместе с почкой", - отметил детский хирург Орест Лешневский.

Сейчас маленький и жизнерадостный пациент постоянно находится на попечении онкологов, и Марка уже после удачной сложной операции еще ждет длительное лечение в больнице, чтобы окончательно поправиться.

2,5-летний Марк после операции идет на поправку (фото: facebook.com/zusdmc)