Під Львовом у розпал карантину влаштували масові купання в цілющій воді

У Львівській області віряни влаштували масові купання у святому джерелі. Ніхто не дотримувався дистанції, а також не використовував маски. Інцидент стався на святкових вихідних в селищі Раковець, в 15 км від міста.

Львівська область опинилася в найбільш складній ситуації з кількістю інфікованих коронавірусом. Однак місцеві жителі наплювали на карантин і вирішили влаштувати масові купання у святому джерелі, яке знаходиться поруч з селом Раковець. За місцевим повір'ям, вода в цьому джерелі цілюща і потрібно пройти 12 кіл босоніж по крижаній воді, щоб повністю оздоровитися.

Мешканці Львова та області регулярно їздять до джерела в Раковці, щоб набрати води в пляшки для домашніх потреб. Ця вода вважається цілющою, її використовують для вмивання і п'ють натщесерце. А 28 червня в Раковці зібралося більше сотні людей, які вирішили скупатися у крижаній воді. Відео розмістив на своїй сторінці в Facebook житель Львова Віктор Католик.

На кадрах зйомки видно, що люди ходять босоніж у воді, вмиваються. Ніякої дистанції ніхто не дотримується і маски не використовуються.

"Треба поїхати на святе джерело, помочити ноги, щоб коронавірус обходив нас стороною. Якби хто спитав, це Раковець сьогодні. Цей запис ні в якому разі не мав мети образити почуття вірян", - написав автор відео.

Варто відзначити, що в коментарях львів'яни розкритикували таку поведінку в розпал карантину і щоденного приросту хворих в місті та області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу почали порушувати на вихідних і в інших містах України.

А також розповідали про те, що в Одесі на святкових вихідних туристи атакували пляжі та перестали дотримуватися дистанції та маскового режиму.