Під Львовом загинула породілля, постраждав малюк: лікарі підуть під суд

У Бориславі Львівської області відправлять під суд чотирьох лікарів, які підозрюються у недбалому виконанні своїх обов'язків. З вини медиків загинула 31-річна жінка, а її дитина отримала серйозні проблеми зі здоров'ям.

Трагедія в Бориславі відбулася восени 2018 року. 31-річна місцева мешканка потрапила в лікарню з четвертою вагітністю на 37-38 тижні. Вона провела в стаціонарі кілька днів і була відправлена додому. По медичним показникам їй був призначений кесарів розтин. 14 вересня вона знову звернулася в пологове відділення через ургентні показання. Консиліум прийняв рішення проводити операцію негайно і був викликаний анестезіолог.

"Медики почали операцію кесаревого розтину, проте після п'яти невдалих спроб інтубації у жінки сталася зупинка серця. Операцію припинили та почали здійснювати реанімаційні заходи, зокрема, інтенсивну терапію. Незадовго до цього у жінки виникли тоніко-клонічні судоми, і лікарі покликали на допомогу завідувач хірургії, який теж не зміг провести трахеотомію через коротку шию і технічні труднощі", - розповіли в пресслужбі прокуратури Львівської області, пише УНІАН.

Стан жінки був дуже важким, і лікарі викликали львівську медицину катастроф. Фахівці виконали трахеотомію, звільнили трахеї від слизу, а після – жінку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. І тільки після цього породіллю прооперували та дістали дитину.

"Тривала гіпоксія та інші ускладнення необоротно вплинули на стан дитини, і як наслідок, призвели до інвалідності. У той же день породіллю реанімобілем перевезли в реанімацію Львівської обласної клінічної лікарні, де вона померла 27 вересня", - додали в прокуратурі.

Чотирьом лікарям з Борислава було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1,2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки). Зокрема, у скоєнні злочину підозрюються завідувач хірургічного відділення, два акушер-гінекологи та анестезіолог Центральної міської лікарні міста Борислава.

Максимальне покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльність на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кропивницькому розгорівся медичний скандал, породілля звинуватила лікарів у загибелі дитини.