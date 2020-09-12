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У Чернівцях "коп" влаштував курйозну ДТП: примудрився "припаркуватися" на паркані (фото)

Чернівці, Субота 12 вересня 2020 21:02
У Чернівцях "коп" влаштував курйозну ДТП: примудрився "припаркуватися" на паркані (фото)
У Чернівцях поліцейський влаштував дивну ДТП (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

За фактом незвичайної аварії в поліції почали службове розслідування

У Чернівцях поліцейський влаштував незвичайну ДТП і примудрився заїхати на паркан приватного будинку, після чого авто залишилося звисати з огорожі. Винуватець аварії також відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння.

Про інцидент 12 вересня передали у відділі комунікації поліції області.

Автомобілем BMW керував 31-річний працівник одного з територіальних відділень ГУНП в Чернівецькій області. Поганяти на околиці міста на вулиці Винниченка він вирішив вночі. Зазначається, що правоохоронець у цей час знаходився поза службою.

На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав.

У поліції розповіли, що на місці виклику виявили іномарку, яка скоїла наїзд на світлофор і огорожу біля будинку. Імовірно, "коп" просто не впорався з керуванням. Як водієві вдалося "припаркуватися" на паркані, який вище росту людини - незрозуміло.

Обставини події з'ясовують співробітники відділу інспекції з особового складу УКЗ ГУНП і Чернівецького управління ДВБ НПУ.

За ініціативи начальника обласного управління Нацполіції Анатолія Дмитрієва було терміново розпочато комісійна службове розслідування ДТП. Вже за її результатами дій поліцейського дадуть оцінку.

"У випадку підтвердження причетності поліцейського до автопригоди, буде прийнято рішення про його безальтернативне звільнення з лав поліції", - йдеться в повідомленні.

У Чернівцях &quot;коп&quot; влаштував курйозну ДТП: примудрився &quot;припаркуватися&quot; на паркані (фото)У Чернівцях &quot;коп&quot; влаштував курйозну ДТП: примудрився &quot;припаркуватися&quot; на паркані (фото)У Чернівцях &quot;коп&quot; влаштував курйозну ДТП: примудрився &quot;припаркуватися&quot; на паркані (фото)

У Чернівцях поліцейський влаштував незвичайну ДТП (фото: unian.ua)

Раніше ми писали, що у Харкові поліцейські врізалися в "швидку", яка перевозила пацієнта.

Також повідомлялося про те, що нещодавно українка влаштувала скандал при зупинці патрульними та з'їла документ.

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