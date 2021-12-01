ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Львовом чоловік отримав 50% опіків тіла під час малювання картини

Новость на русском →
Червоноград, Середа 01 грудня 2021 21:48
Під Львовом чоловік отримав 50% опіків тіла під час малювання картини Чоловік отримав опіки під час малювання картини у Львівській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Червоноград Львівської області 30-річний чоловік під час малювання картини отримав 50% опіків тіла. Його госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, інцидент стався 30 листопада у квартирі на вулиці Стуса. Зокрема, коли чоловік малював фарбою, то отримав 50% опіків тіла.

Як пише "Львівський портал", лікар-комбустіолог 8 міської клінічної лікарні Тарас Хаба розповів, що чоловік через опіки перебуває у тяжкому стані. Однак, зазначають, що зараз він при свідомості.

Лікар розповів, що пацієнт надійшов до лікарні у важкому стані з опіками II ступеня полум’ям бензину. Він зазначив, що площа ураження сягла орієнтовно 50% тіла.

"Ми негайно провели хірургічну обробку опікових ран, налагодили інфузійну терапію. Хворий у свідомості, дихає самостійно, проте його стан ще ускладнюється наявним цирозом печінки та ожирінням ІІ-ІІІ ступеня", - сказав медик.

Сам потерпілий розповів, що опіки він отримав під час того, як малював картину. Зокрема, для цього він використовував бензин. Однак, рідина раптово зайнялась і вогонь перекинувся на нього.

Раніше ми повідомляли, що у Черкасах малюк отримав опіки голови після планової операції.

Також ми писали, що в Одесі дитина отримала опіки через знамениту скульптуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
ожог
LITE
Як вибрати відповідну маску для обличчя: гід від косметолога
Як вибрати відповідну маску для обличчя: гід від косметолога