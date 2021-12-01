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Под Львовом мужчина получил 50% ожогов тела во время рисования картины

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Червоноград, Среда 01 декабря 2021 21:48
Под Львовом мужчина получил 50% ожогов тела во время рисования картины Мужчина получил ожоги во время рисования картины во Львовской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В городе Червоноград Львовской области 30-летний мужчина во время рисования картины получил 50% ожогов тела. Его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, инцидент произошел 30 ноября в квартире на улице Стуса. В частности, когда мужчина рисовал краской, то получил 50% ожогов тела.

Как пишет "Львовский портал", врач-комбустиолог 8 городской клинической больницы Тарас Хаба рассказал, что мужчина из-за ожогов находится в тяжелом состоянии. Однако, отмечают, что сейчас он в сознании.

Врач рассказал, что пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии с ожогами II степени. Он отметил, что площадь поражения достигла ориентировочно 50% тела.

"Мы немедленно провели хирургическую обработку ожоговых ран, наладили инфузионную терапию. Больной в сознании, дышит самостоятельно, однако его состояние еще осложняется имеющимся циррозом печени и ожирением II-III степени", - сказал медик.

Сам пострадавший рассказал, что ожоги он получил во время того, как рисовал картину. В частности, для этого он использовал бензин. Однако, жидкость внезапно загорелась и огонь перекинулся на него.

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