Під Львовом мати розстріляла своїх дочок: односельці розповіли всю правду

Під Львовом мати розстріляла своїх дочок (колаж: РБК-Україна)

Односельці не вірять у те, що жінка могла розстріляти своїх дітей

У селищі Велика Волосянка у Старосамбірському районі Львівської області сталася страшна трагедія: жінка по черзі застрелила двох своїх дочок, а потім наклала на себе руки. Зараз це основна версія слідства, однак з появою деталей зробити остаточний висновок поки не вирішуються. Що відомо про сім'ю убитих – розповіли правоохоронці та сусіди, передають "ФАКТИ".

За даними правоохоронців, трагедія сталася на території бази відпочинку "Каскад", що належала батькові жінки.

"Жінці 36 років, її дочкам 5 і 9. Жінка жила на базі відпочинку кілька останніх років і є дочкою господаря "Каскаду". Сім'я переїхала сюди зі Львова і почала будувати свій сімейний бізнес. Купили три ділянки, звели будинок. У цьому будинку обладнали кімнати, як готельні номери. Все затишно і красиво. Всього на базі відпочинку сім номерів. Є навіть великі номери класу люкс. Одночасно тут могли проживати 17 осіб", - розповіли в поліції.

"Каскад" (фото: facebook.com/ecokaskad)

Вбивство сталося близько 22:30 29 вересня. Загиблі були застрелені з мисливської рушниці. Поліцейські вважають, що вбивцею є саме мати дівчаток.

"За нашими даними, жінка приблизно о пів на одинадцяту вечора зробила три постріли з мисливської рушниці. Два — у своїх дочок, один — у себе. Всі померли фактично миттєво. Про причини, які спонукали жінку до такого кроку, нам поки не відомо", – коментують в поліції.

Проте місцеві вказують, що сім'я виглядала цілком щасливою. Сусіди, близько спілкувалися з родиною, у самогубство жінки не вірять.

"Маму звали Юліана. Вона мала гарний дохід від сімейного бізнесу. Юліана з батьками приїхала у Велику Волосянку років п'ять тому, напевно. Купили кілька ділянок, почали будуватися. Вони робили ставку на відпочинок з лижними прогулянками. Туристів у них завжди було багато. Одні їдуть — інші заселяються. Поки не почався сезон (а він тут у розпалі зазвичай взимку), Юліана з доньками жила на базі. Що я можу сказати про них? Тихі, спокійні, привітні. Дівчатка гарні, з усіма віталися. Якщо чесно, то я в самогубство не вірю. Тут щось інше сталося", – розповів місцевий житель Степан, який також має свою невелику базу відпочинку.

Також стало відомо, що у загиблої був чоловік.

"Ми так близько знайомі не були. У вихідні приїжджав якийсь чоловік, щось привозив. Я чув, що Юліана начебто в розлученні була, але чоловік продовжував допомагати в сімейному бізнесі. Це тільки з чуток. Брехати не хочу", - додав односелець.

Мешканка селища розповіла, що сім'я була дуже дружною.

"Старша дівчинка навчалася в третьому класі в ліцеї у Львові. Юліана возила дочку на навчання і забирала, Молодша була постійно з мамою. Діти доглянуті. Я ніколи не чула, щоб були якісь крики або сварки. Дуже дружно жили. Причому — в достатку. Юліана добре заробляла. В голові не вкладається, що таке могло статися", — розповіла жителька Великої Волосянки Світлана.

За інформацією ТСН, діти ще не спали та навіть намагалися врятуватися і тікали від мами. Після вбивства двох дочок жінка вистрілила собі в голову. Постріли чули інші відпочиваючі, вони й викликали поліцію.

"Жінка, яка жила в цьому будинку, здійснила вогнепальне поранення своїх дочок в область голови, від завданих поранень вони померли на місці, після чого скоїла самогубство, вистрілила собі в голову", — говорить начальник Старосамбірського відділення поліції Сергій Захарчик.

Поліція підозрює саме жінку у вбивстві дівчаток і надалі самогубство, тому що всі постріли були зроблені з однієї мисливської рушниці, яка була поруч з жінкою. Чи зареєстровано рушницю і якщо так, то на кого — слідчі не розголошують. Поки невідомі й мотиви злочину. Чи мала жінка психологічні проблеми та чи стояла десь на обліку, також не розголошують.

Варто нагадати, що під Одесою чоловік розстріляв на вулиці собак. Зоозахисники стверджують, що їм вже відомо ім'я шкуродера. За їх словами, він займається вбивством тварин не перший раз.