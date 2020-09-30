Под Львовом мать расстреляла своих дочек: односельчане рассказали всю правду

Под Львовом мать расстреляла своих дочек (коллаж: РБК-Украина)

Односельчане не верят в то, что женщина могла расстрелять своих детей

В поселке Велика Волосянка в Старосамборском районе Львовской области произошла жуткая трагедия: женщина по очереди застрелила двух своих дочерей, а потом наложила на себя руки. Сейчас это основная версия следствия, однако с появлением деталей сделать окончательный вывод пока не решаются. Что известно о семье убитых – рассказали правоохранители и соседи, передают "ФАКТЫ".

По данным правоохранителей, трагедия произошла на территории базы отдыха "Каскад", принадлежавшей отцу женщины.

"Женщине 36 лет, ее дочкам 5 и 9. Женщина жила на базе отдыха несколько последних лет и является дочерью хозяина "Каскада". Семья переехала сюда из Львова и начала строить свой семейный бизнес. Купили три участка, возвели дом. В этом доме комнаты оборудовали, как гостиничные номера. Все уютно и красиво. Всего на базе отдыха семь номеров. Есть даже большие номера класса люкс. Одновременно тут могли проживать 17 человек", - рассказали в полиции.

"Каскад" (фото: facebook.com/ecokaskad)

Убийство произошло около 22:30 29 сентября. Погибшие были застрелены из охотничьего ружья. Полицейские считают, что убийцей является именно мать девочек.

"По нашим данным, женщина примерно в половине одиннадцатого вечера совершила три выстрела из охотничьего ружья. Два — в своих дочек, один — в себя. Все умерли фактически мгновенно. О причинах, которые подтолкнули женщину к такому шагу, нам пока не известно", – комментируют в полиции.

Однако местные указывают, что семья выглядела полностью счастливой. Соседи, близко общавшиеся с семьей, в самоубийство женщины не верят.

"Маму звали Юлиана. Она имела хороший доход от семейного бизнеса. Юлиана с родителями приехала в Великую Волосянку лет пять назад, наверное. Купили несколько участков, начали строиться. Они ставку делали на отдых с лыжными прогулками. Туристов у них всегда было много. Одни уезжают — другие заселяются. Пока не начался сезон (а он тут в разгаре обычно зимой), Юлиана с дочками жила на базе. Что я могу сказать про них? Тихие, спокойные, приветливые. Девочки хорошие, со всеми здоровались. Если честно, то я в самоубийство не верю. Тут что-то другое произошло", – рассказал местный житель Степан, который также имеет свою небольшую базу отдыха.

Также стало известно, что у погибшей был мужчина.

"Мы так близко знакомы не были. По выходным приезжал какой-то мужчина, что-то привозил. Я слышал, что Юлиана вроде бы в разводе была, но муж продолжал помогать в семейном бизнесе. Это только по слухам. Врать не хочу", - добавил односельчанин.

Жительница поселка рассказала, что семья была очень дружной.

"Старшая девочка училась в третьем классе в лицее во Львове. Юлиана возила дочку на учебу и забирала, Младшая была постоянно с мамой. Дети ухоженные. Я никогда не слышала, чтобы были какие-то крики или ссоры. Очень дружно жили. Причем — в достатке. Юлиана хорошо зарабатывала. В голове не укладывается, что такое могло произойти", — рассказала жительница Великой Волосянки Светлана.

По информации ТСН, дети еще не спали и даже пытались спастись и убегали от мамы. После убийства двух дочерей женщина выстрелила себе в голову. Выстрелы слышали другие отдыхающие, они и вызвали полицию.

"Женщина, которая жила в этом доме, осуществила огнестрельное ранение своих дочерей в область головы, от нанесенных ранений они скончались на месте, после чего совершила самоубийство, выстрелила себе в голову", — говорит начальник Старосамборского отделения полиции Сергей Захарчик.

Полиция подозревает именно женщину в убийстве девочек и дальнейшем самоубийстве, потому что все выстрелы были сделаны из одного охотничьего ружья, которая была рядом с женщиной. Зарегистрировано ли ружье и если да, то на кого — следователи не разглашают. Пока неизвестны и мотивы преступления. Имела ли женщина психологические проблемы и стояла ли где-то на учете, также не разглашают.

Стоит напомнить, что ранее под Одессой мужчина расстрелял на улице собак. Зоозащитники утверждают, что им уже известно имя живодера. По их словам, он занимается убийством животных не первый раз.