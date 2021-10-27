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Під Львовом від коронавірусу в один день померло подружжя: місяць боролись за життя

Автор: Тетяна Самарук

У місті Новояворівськ Львівської області в реанімації 26 жовтня в один день через COVID-19 померло подружжя. Зазначається, що медики місяць боролися за життя жінки та чоловіка.

Про це у Facebook повідомила сестра покійної жінки Леся Баранюк.

Так, подружжя звали Володимир та Марія. Вони були разом все життя, ще від шкільних років та одружились у 18 років.

Відомо, що у пари народились сини та одна дочка. Коли подружжя захворіло на коронавірус, то їх госпіталізували в одну реанімаційну палату.

"Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше". Так і сталось - вони померли в один день", - написала Леся Баранюк.

Трагічний випадок і стався в один день. Зокрема, Володимир зміг прожити без коханої лише 12 годин і після цього його теж не стало.

Як пише 24 канал, головний лікар Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Григорій Мороз розповів, що померлим було по 66 років і їх госпіталізували з пневмонією ще 29 вересня.

Важливо, що щеплення від коронавірусу подружжя не робило. Також чоловік раніше пережив інфаркт, а у його дружини діагностували цукровий діабет.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі в туалет пускають тільки вакцинованих.

Також ми писали, що у Сумах викрили сімейного лікаря на підробці свідоцтв про COVID-вакцинацію.

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Коронавірус