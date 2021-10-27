У Сумах викрили сімейного лікаря на підробці свідоцтв про COVID-вакцинацію

У Сумах правоохоронці викрили схему продажу підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу. Її організували сімейний лікар та один із місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Офісу генпрокуратури.

За інформацією правоохоронців, житель Сум через один із месенджерів підшукував охочих отримати свідоцтво без обов’язкового щеплення.

Так, після перерахунку коштів на банківську картку, дані цих осіб чоловік передавав медпрацівниці, яка вносила їх в базу НСЗУ.

"Відтак відомості про вакцинацію від COVID-19 з’являлись у мобільному додатку "Дія". За попередніми даними, було підроблено близько 200 свідоцтв, вартість одного становила близько 3 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів, де вилучили комп’ютерну техніку, готівку, медичні документи тощо.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення лікарю та її спільнику про підозру.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (gp.gov.ua)