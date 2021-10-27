Под Львовом от коронавируса в один день умерли супруги: месяц боролись за жизнь

Так, супругов звали Владимир и Мария. Они были вместе всю жизнь, еще со школьных лет и поженились в 18 лет.

Известно, что у пары родились сыновья и одна дочь. Когда супруги заболели коронавирусом, то их госпитализировали в одну реанимационную палату.

"Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты чуть быстрее". Так и случилось - они умерли в один день", - написала Леся Баранюк.

Трагический случай и произошел в один день. В частности, Владимир смог прожить без любимой лишь 12 часов и после этого его тоже не стало.

Как пишет 24 канал, главный врач Новояворовской больницы имени Юрия Липы Григорий Мороз рассказал, что умершим было по 66 лет и их госпитализировали с пневмонией еще 29 сентября.

Важно, что прививки от коронавируса супруги не делали. Также мужчина ранее пережил инфаркт, а у его жены диагностировали сахарный диабет.