UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Львовом от коронавируса в один день умерли супруги: месяц боролись за жизнь

Автор: Тетяна Самарук

В городе Новояворовск Львовской области в реанимации 26 октября в один день из-за COVID-19 умерли супруги. Отмечается, что медики месяц боролись за жизнь женщины и мужчины.

Об этом в Facebook сообщила сестра покойной женщины Леся Баранюк.

Так, супругов звали Владимир и Мария. Они были вместе всю жизнь, еще со школьных лет и поженились в 18 лет.

Известно, что у пары родились сыновья и одна дочь. Когда супруги заболели коронавирусом, то их госпитализировали в одну реанимационную палату.

"Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты чуть быстрее". Так и случилось - они умерли в один день", - написала Леся Баранюк.

Трагический случай и произошел в один день. В частности, Владимир смог прожить без любимой лишь 12 часов и после этого его тоже не стало.

Как пишет 24 канал, главный врач Новояворовской больницы имени Юрия Липы Григорий Мороз рассказал, что умершим было по 66 лет и их госпитализировали с пневмонией еще 29 сентября.

Важно, что прививки от коронавируса супруги не делали. Также мужчина ранее пережил инфаркт, а у его жены диагностировали сахарный диабет.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе в туалет пускают только вакцинированных.

Также мы писали, что в Сумах разоблачили семейного врача на подделке свидетельств о COVID-вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус