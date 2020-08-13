Під Львовом дівчата жорстоко побили ровесницю: інші сміялися і знімали на відео

У Львівській області в селі Зимна вода сталася бійка між дівчатами. В мережі опублікували відео, на якому показано, як група дівчаток-підлітків накинулася на свою однолітку і жорстоко її побила.

Ролик з'явився на сторінці lviv.lives в Instagram. У той час як дівчині наносили удари, інші присутні при побитті підлітки сміялися і знімали все на камери мобільних телефонів.

У ролику можна побачити, як спочатку дві дівчини підбігли до своєї знайомої і кулаками почали бити її, коли дівчина впала, били ногами. Згодом одна з нападників сіла на лежачу на землю дівчину і била її кулаками по обличчю та голові, взяла її за волосся, і кілька разів головою вдарила об землю. Інші підлітки продовжували жартувати про нападницю, щоб вона ще більше била дівчинку.

Відео набрало тисячі переглядів і отримало безліч коментарів від українців. Люди засуджують таку жорстокість дівчаток і дивуються, чому не можна вирішити питання без застосування сили.

Чому тих повій поліція не карає? Яке вони мають право бити чиюсь дитину? Якщо б мою дитину так побили, то та шмара була б інвалідом на ціле життя.

Ті що її побили, не розуміють, що закон бумеранга ніхто не відміняв.

Мама з татом живуть своїм життям, а діти роблять, що хочуть.Моя дитина теж не одноразово могла від неї постраждати. Там причина або не так глянула або дихнула не правильно в її бік,або просто не привіталась...

У цій ситуації все жахливо. А особливо це ті, що на одну налетіло ціле стадо.. і навіть хлопці.. окей, хлопці не били, але стояти осторонь, ржати і казати, що там хтось іде?? Браво, пацани.

Як ми раніше писали, в Маріуполі дворічна дівчинка потрапила до реанімації з численними синцями.