Під Львовом дівчата жорстоко побили ровесницю: інші сміялися і знімали на відео

Під Львовом дівчинка жорстоко побила руками і ногами свою однолітку
У Львівській області в селі Зимна вода сталася бійка між дівчатами. В мережі опублікували відео, на якому показано, як група дівчаток-підлітків накинулася на свою однолітку і жорстоко її побила.
Ролик з'явився на сторінці lviv.lives в Instagram. У той час як дівчині наносили удари, інші присутні при побитті підлітки сміялися і знімали все на камери мобільних телефонів.
У ролику можна побачити, як спочатку дві дівчини підбігли до своєї знайомої і кулаками почали бити її, коли дівчина впала, били ногами. Згодом одна з нападників сіла на лежачу на землю дівчину і била її кулаками по обличчю та голові, взяла її за волосся, і кілька разів головою вдарила об землю. Інші підлітки продовжували жартувати про нападницю, щоб вона ще більше била дівчинку.
Відео набрало тисячі переглядів і отримало безліч коментарів від українців. Люди засуджують таку жорстокість дівчаток і дивуються, чому не можна вирішити питання без застосування сили.
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