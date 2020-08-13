Под Львовом девочки жестоко избили сверстницу: остальные смеялись и снимали на видео

Под Львовом девочка жестоко избила руками и ногами свою сверстницу
Во Львовской области в селе Зимняя вода произошла драка между девочками. В сети опубликовали видео, на котором показано, как группа девочек-подростков набросилась на свою сверстницу и жестоко ее избила.
Ролик появился на странице lviv.lives в Instagram. В то время как девушке наносили удары, другие присутствующие при избиении подростки смеялись и снимали все на камеру мобильных телефонов.
В ролике можно увидеть, как сначала две девушки подбежали к своей знакомой и кулаками начали бить ее, когда девушка упала, били ногами. Впоследствии одна из нападающих села на поверженную на землю девушку и била ее кулаками по лицу и голове, взяла ее за волосы, и несколько раз головой ударила о землю. Другие подростки продолжали подначивать нападавшую, чтобы она еще больше била девочку.
Видео набрало тысячи просмотров и получило множество комментариев от украинцев. Люди осуждают такую жестокость девочек и удивляются, почему нельзя решить вопросы без применения силы.
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