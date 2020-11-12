ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Львовом від COVID-19 померла сім'я лікарів: боролися за здоров'я пацієнтів до останнього

Львівська область, Сокаль, Четвер 12 листопада 2020 12:16
Під Львовом від COVID-19 померла сім'я лікарів: боролися за здоров'я пацієнтів до останнього
Під Львовом від коронавірусу померла сімейна пара медиків (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Подружжя-лікарі померли з різницею всього в один день

У Львівській області від коронавірусу загинула сімейна пара лікарів, які майже до останніх днів життя надавали допомогу пацієнтам. У їх родині заразилося п'ять осіб, але одужати змогли не всі. Анна і Богдан Городенчук загинули від ускладнень COVID-19 з різницею в один день.

Городенчуки працювали в районній лікарні міста Сокаля Львівської області. Про те, що лікарі не змогли подолати хворобу, повідомив головлікар цієї лікарні Роман Швед на своїй сторінці в Facebook.

"Немає слів... Проклятий коронавірус забрав життя Ганни Миколаївни та Богдана Ярославовича Городенчук! Ще одні лікарі! Подружжя-лікарі! До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя! Повірити неможливо... Світла і вічна пам'ять!" – написав Роман Швед.

У місцевому виданні "Нео Радіо Червоноград" уточнили, що 10 листопада помер Богдан Городенчук, а наступного дня не стало його дружини Анни.

"За здоров'я подружжя Городенчуків майже 3 тижні боролися львівські лікарі. Подружжя все життя працювали в Сокальській лікарні, любили свою роботу. Ганна Богданівна — завідувач гінекологічного відділення, а Богдан Ярославович — завідувачем лабораторії", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом коронавірус забрав життя відразу двох медиків і їх єдиний син залишився сиротою.

А також розповідали про те, що коронавірус вбив відомого українського лікаря, який рятував недоношених дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя врачизагибель

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся