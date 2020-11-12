ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Львовом от COVID-19 умерла семья врачей: боролись за здоровье пациентов до последнего

Львовская область, Сокаль, Четверг 12 ноября 2020 12:16
Под Львовом от COVID-19 умерла семья врачей: боролись за здоровье пациентов до последнего
Под Львовом от коронавируса умерла семейная пара медиков (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Супруги-врачи скончались с разницей всего в один день

Во Львовской области от коронавируса погибла семейная пара врачей, которые почти до последних дней жизни оказывали помощь пациентам. В их семье заразилось пять человек, но выздороветь смогли не все. Анна и Богдан Городенчук погибли от осложнений COVID-19 с разницей в один день.

Городенчуки работали в районной больнице города Сокаля Львовской области. О том, что врачи не смогли побороть болезнь, сообщил главврач этой больницы Роман Швед на своей странице в Facebook.

"Слов нет... Проклятый коронавирус унес жизни Анны Николаевны и Богдана Ярославича Городенчук! Еще одни врачи! Супруги-врачи! До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь! Поверить невозможно... Светлая и вечная память!" – написал Роман Швед.

В местном издании "Нео Радио Червоноград" уточнили, что 10 ноября умер Богдан Городенчук, а на следующий день не стало его жены Анны.

"За здоровье супругов Городенчуков почти 3 недели боролись львовские врачи. Супруги всю жизнь работали в Сокальской больнице, любили свою работу. Анна Богдановна — заведующая гинекологическим отделением, а Богдан Ярославович — заведующим лабораторией", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом коронавирус унес жизни сразу двух медиков и их единственный сын остался сиротой.

А также рассказывали о том, что коронавирус убил известного украинского врача, который спасал недоношенных детей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь врачигибель

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь