600 долларов за "квадрат". Во Львове построят комфортный ЖК для военных: первые фото

Что известно о проекте

В новом ЖК будет 225 квартир, а в двухуровневом паркинге - 315 мест для авто. Дома будут высотой от 6 до 9 этажей на углах, а между ними будет пешеходная зона и двор без автомобилей.

С заявлением на разрешение строительства обратились к городскому совету "Жилищно-строительный кооператив "Премиум Голоско" и "Жилищно-строительный кооператив "Украинский доброволец".

С 2019 года в микрорайоне Под Голоском действует мораторий на строительство, но ради жилья для военных его однократно нарушат, поэтому город выдаст разрешение на строительство. Это позволит многим защитникам получить свое жилье.

"Из 225 построенных квартир, 75 будет предоставлено участникам кооперативов с такими условиями, что на каждого по 40 метров квадратных и еще 10 метров квадратных они смогут приобрести по цене по 600 долларов за квадратный метр. Это фактически цена себестоимости. Это важно", - заявил заместитель городского председателя Львова по градостроительству Любомир Зубач.

Так будет выглядеть ЖК для военных (фото: ЛГС)

Отмечается, что 200 кв. м в доме перейдут в собственность города. Там обустроят спортзал для ветеранов из этого и соседних ЖК.

При этом Зубач отметил, что некоторые детали строительства будут еще обсуждаться с жителями микрорайона.

Также он подчеркнул, что представители жилищных кооперативов и жители микрорайона, присутствовавшие на заседании исполнительного комитета, поддерживают строительство жилья для защитников.

Так будет выглядеть ЖК для военных (фото: ЛГС)