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Во Львове построят жилой комплекс для военных: что известно

Что известно о строительстве ЖК (фото: ЛГС)
Автор: Василина Копытко

Львовский городской совет согласовал строительство жилого комплекса для двух кооперативов АТОвцев - "Под Голоско" и "Наш Львов". 75% квартир в доме предусмотрены для военнослужащих. ЖК построят на улице Под Голоском.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Львовского городского совета.

Что известно о строительстве

Новый жилищный комплекс будет со встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией и объектами инженерного обеспечения.

Архитектурный проект жилищного комплекса разработала студия AVR Development.

"Из общего количества квартир, а это 245 квартир, 15% будут предоставлены военнослужащим бесплатно, 30% военные смогут приобрести по себестоимости, еще 30% квартир смогут приобрести по государственной программе доступного кредитования жилья "еОселя" и только 25% квартир застройщик будет продавать на свободном рынка", - рассказал заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.

Вот так будет выглядеть ЖК для военных (фото: ЛГС)

Участники кооперативов решат самостоятельно, кому будут предоставлять жилье и покажут эти списки публично на исполкоме.

Компания-застройщик Resident Development планирует построить также школу в этом районе. После завершения строительства учебное заведение перейдет в коммунальную собственность. Сейчас уже началось обсуждение этого проекта.

Добавим, что с 2020 года во Львове действует мораторий на выдачу градостроительных условий и ограничений в этом районе до решения вопроса социальной инфраструктуры. Но поскольку в этом проекте большой процент жилья предусмотрен для военных, а также планируется строительство школы в районе, городской совет вместе с жителями района сделали исключение для этого ЖК.

 

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