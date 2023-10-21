Во Львове вручили повестку экс-прокурору Ильницкому, отгулявшему элитную свадьбу

Бывший прокурор Ростислав Ильницкий вместе с сотрудницей ДБР Роксоланой Москвой отыграли громкую свадьбу во Львове. Известно, что жениху вручили повестку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные сайта "Еспресо.Захід"
Экс-прокурору Ростиславу Ильницкому вручили повестку по адресу проживания вчера, 20 октября.
Документ оформляли в Лычаковско-Железнодорожном ОР ТЦК и СП.
Недавно экс-прокурор Ильницкий и экс-сотрудница ДБР Москва устроили громкую свадьбу. Двухдневное празднование продолжалось в пятизвездочном комплексе Emily Resort недалеко от Львова.
В первый день на свадьбе было более 300 гостей. Для них выступали Александр Пономарев, Ольга Полякова, группа "Дзвони сонця", а ведущим был шоумен Григорий Решетник.
На следующий день было приглашено 500 человек, празднование оформили в украинском стиле.
Известно, что только двухметровый торт, по предварительным оценкам кондитеров, стоил около 100 тыс. грн.
Свадебный торт (фото: twitter.com/joseph_dymyd)
31-летний Ростислав Ильницкий в 2019 году был заместителем местного прокурора в Радехове. После этого планировал стать главным прокурором Херсонской области. Несколько месяцев назад по собственному желанию уволился с должности прокурора прокуратуры Печерского района Киева.
Ростислав Ильницкий (фото: (фото: lviv.media)
27-летняя Роксолана Москва - бывшая работница отдела кадров Территориального управления ДБР во Львове.
Роксолана Москва (фото: скриншот)
Ранее мы сообщали, что в ДБР отреагировали на громкую свадьбу во Львове.
Также мы писали, что Янина Соколова гневно осудила "элитную" свадьбу экс-прокурора и работницы ДБР.