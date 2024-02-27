Во Львове планируют обустроить общественное пространство с мультимедийными зонами: фото

Как может выглядеть улица Людкевича

Улица Людкевича известна богатым культурным наследием, что связано с творчеством выдающегося украинского композитора Станислава Людкевича. На этой улице расположена его вилла, где 1995 года открыли мемориальный музей Людкевича - как филиал музыкально-мемориального музея Саломеи Крушельницкой.

"Наша цель заключалась в том, чтобы сохранить и продвигать наследие Станислава Людкевича. А именно путем организации различных тематических мероприятий и фестивалей, приуроченных к творчеству композитора. Речь о литературных вечерах, концертах, мастер-классах и выставках. Поэтому мы стремились создать атмосферу уюта для творческих встреч, обмена идеями и развития культурной активности в местном сообществе", - пишут авторы проекта.

Как будет выглядеть обновленная улица (фото: Facebook/Институт пространственного развития)

Архитекторы предлагают разделить пространство на две функциональные зоны: пешеходную зону с парковкой и зону общественного пространства, которое служило бы дополнительной "площадкой" для развития Мемориального музея Станислава Людкевича. Пространство должно стать визуально идентичным характеру творчества художника, в частности его кантаты-симфонии "Кавказ".

Возле входа в сквер будет стоять стелла из бетона и металла, которая будет дополнена большим камнем-валуном, что символизирует чувство стойкости и величия творчества автора.

"Пространство сквера построено по принципу камерного пространства, создающего ощущение близости и общности. В то же время это будет создавать новый центр для созерцания панорамы города. Также рядом с местами отдыха мы планируем создать мультимедийные зоны, где каждый желающий мог бы просмотреть или прослушать аудио- и видеоматериалы, посвящены жизни и творчеству композитора с помощью QR-кодов", - пишут авторы проекта.

Обновить улицу планируют из природных материалов, аутентичную брусчатку сохранят. Также сделают зеленые насаждения, заменят подземные коммуникации и обустроят наружное освещение.

Так сейчас выглядит улица Людкевича (фото: Facebook/Институт пространственного развития)