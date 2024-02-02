Станет визитной карточкой Львова. За оперным театром планируют восстановить исторический сквер (фото)

Во Львове хотят восстановить исторический сквер за оперным театром. В 90-е годы эту территорию застроили частные предприниматели. Власти города уже 20 лет пытаются вернуть этот участок и превратить его в общественное пространство.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию заместителя городского головы Львова по градостроительству Любомира Зубача в Facebook.

Как будет выглядеть сквер возле оперного

"Я мечтаю, что за оперным театром будет красивое и стильное современное общественное пространство. Такое, что будет подходить нашему городу и которое станет визитной карточкой Львова. В конце концов, в прошлом он там и был. 90-е годы нам "подарили" много чего - многочисленные МАФы и стихийные рынки на стадионах или городских площадях", - говорит Зубач.

Он добавляет, что такие барахолки сейчас абсолютно не подходят европейскому городу. Тем более что ансамбль исторического центра Львова принадлежит к мировому наследию ЮНЕСКО.

"Последнее решение Верховного Суда придает оптимизма: он вынес решение в пользу Львовского горсовета, ведь отменил все предыдущие решения судов и направил дело на новое рассмотрение", - добавляет чиновник.

Предварительный план обновления этой территории предусматривает небольшой сквер, платформы для общественного транспорта, сооружения разного функционального назначения, фонтаны и подземный паркинг.

План восстановления исторического сквера (визуализация: Львовский городской совет)

Каким был когда-то этот сквер

В начале XX века площадь за оперным театром была главным общественным пространством в центре города. Вдоль площади была историческая застройка. На сегодняшний день она практически не сохранилась.

"Позиция города - когда вернем землю в пользование города, воспроизвести здесь историческое общественное пространство с дополнительным озеленением, комфортной и уютной планировкой пространства, соответствующей уличной мебелью. Возможно, с водным или художественным объектом, или даже с детской площадкой - это все к обсуждению. Решение будем принимать совместно", - отмечает Зубач.

Он отмечает, что на рынке "Добробут", расположенном позади оперного театра, уже часть предпринимателей свернула деятельность, некоторые лотки демонтировали.

Также чиновник говорит, что у Львова уже есть хорошие примеры, когда удалось восстановить историческое прошлое города.

"Улица Старая вплотную к рынку "Добробут" - она годами стояла перегороженная шлагбаумом и воротами. А что сегодня? Уже ничего не блокирует проход и улица открыта для всех жителей. Историческая и урбанистическая справедливость восстановлена. Верю, что так будет и с площадью позади оперного", - заявил заместитель городского головы.

Вот так когда-то выглядела территория позади оперного театра во Львове (фото: Facebook.com/LubomyrZubach)