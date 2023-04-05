Во Львове после перехода собора в ПЦУ любители МП взялись за провокации: что из этого вышло (видео)

Как сообщил 5 апреля заместитель председателя Львовского облсовета Юрий Холод в своем Facebook, в храме на улице Тараса Бобаныча "московские агенты" начали устраивать "полностью спланированные провокации".

Чиновник также призвал львовян собраться возле собора.

По его словам, несколько молодых людей занимаются провокациями, утверждая что они от митрополита Львовского и Галицкого УПЦ МП Филарета. Среди них - приезжие из Ровенской области, а также есть иностранец.

"Кричат в храме и нападают снова на всех, включая и девушку Настю, которая выступила в воскресенье с одиночным протестом против российской церкви в Украине", - пишет Холод.

Видео: споры возле Свято-Георгиевского кафедрального собора

На Facebook-странице Львовской епархии УПЦ Московского патриархата также опубликовали видео из Свято-Георгиевского кафедрального собора. На кадрах можно увидеть, что в храме происходят споры и толкотня.

Внутри церкви также находятся правоохранители, которые следят за недопущением инцидентов.

В публикации администрация епархии ограничила возможность комментировать ролик.

Видео: ситуация в самом Свято-Георгиевском кафедральном соборе

На улице возле собора собрались сторонники Православной церкви Украины и любители московского патриархата. Последние утверждают, что они против перехода храма под юрисдикцию ПЦУ, ругаются.

На месте также присутствуют полицейские, вмешиваясь в ситуацию в случае необходимости, чтобы не допустить конфликты.

Советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик в Facebook отметил, что "пришли семинаристы московского патриархата, возможны плохие события".

Видео: семинаристы МП возле собора во Львове присоединились к дискуссиям вокруг перехода в ПЦУ

Также он рассказал, что правоохранители задержали одного из мужчин, который пытался устроить спровоцировать конфликт. Так, чиновник отметил, что попытки эскалации потерпели фиаско.

"Сторонник "русского мира" и церкви Гундяев задержан во время перехода храма УПЦ МП в ПЦУ во Львове. 1 штука. То есть, все прошло хорошо", - написал он и добавил соответствующее видео.

Видео: полиция задержала одного из фанатов "русского мира"

Кроме того, Радик выложил в сети другие ролики о происходящем возле собора, с дискуссиями прихожан, поддерживающих решение громады о переходе церкви в ПЦУ, и приверженцами УПЦ МП, которые против этого выступают.

Видео: что происходило возле львовского собора

Видео: в соборе громада решила перейти из УПЦ МП в ПЦУ

Как отметил замглавы Львовской ОВА Холод в комментарии местному изданию Lviv.Media, представители московского патриархата пытаются спровоцировать конфликт вокруг перехода Георгиевского кафедрального собора, община которого решила перейти в ПЦУ.

"Сегодня одно из исторических событий, потому что на улице нашего Героя Тараса Бобанича религиозная община приняла решение перейти в Православную Церковь Украины. Соответственно состоялось голосование, было большое количество людей, и сегодня мы видим, что пришли московские агенты и пытаются спровоцировать, что это не так, что они ходят в украинскую церковь. А мы видим, что это уже начинаются религиозно-политические игры", - сказал чиновник.

Между тем, община настроена уверенно, и в настоящее время Департамент по культуре, национальностям и религиям Львовской ОВА проверяет документы, а священник создает комиссию по описанию имущества, чтобы "не было никаких споров, чтобы правильно юристы сопровождали эту процедуру".

Видео: разговор со священником о переходе собора с МП в ВЦУ

Радик, в свою очередь, опубликовал документы с распоряжением Львовской ОВА относительно проведения процедуры, связанной с переходом собора под юрисдикцию ПЦУ.

"Продолжается переход общины УПЦ МП к ПЦУ во Львове. Все согласно действующему законодательству. Немного в турборежиме", - пишет он.

Во Львовской ОВА показали документы, связанные с процедурой перехода собора в ПЦУ (фото: facebook.com/olegradyk)