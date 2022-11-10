ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львове новобрачные совершили ДТП и убежали в ЗАГС: опаздывали на роспись

Новина українською →
Львів, Четверг 10 ноября 2022 16:16
Во Львове новобрачные совершили ДТП и убежали в ЗАГС: опаздывали на роспись Во Львове пара совершила ДТП и сбежала в ЗАГС на роспись (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове произошло забавное ДТП, с участием двух новобрачных, которые сильно опаздывали в ЗАГС. Они убежали с места происшествия и не стали дожидаться полицию.

Детали аварии сообщил блогер и ведущий Тарас Гаврик на своей странице в Facebook.

На улице Зеленой во Львове, в разгар дня, произошла забавная авария. Автомобиль хотел обогнать другое авто, но въехал ему в зад. А виновники сунули пострадавшему водителю свои документы и быстро убежали с места происшествия.

"Рассказать вам про веселое ДТП? Opel хотел обогнать BMW, но въехал ему в зад. Из авто виновника выбежала пара (поляк и украинка), оставили документу водителю BMW, закрыли авто, оставив его посреди дороги и побежали в ЗАГС расписываться. Занавес. Здоровья молодым! Горько!" - рассказал детали Тарас Гаврик.

Судя по фотографиям, на месте происшествия уже находится сотрудники полиции. Будут ли оштрафованы молодожены - неизвестно.

Во Львове новобрачные совершили ДТП и убежали в ЗАГС: опаздывали на росписьВо Львове новобрачные совершили ДТП и убежали в ЗАГС: опаздывали на роспись

Фото: facebook.com/guffrick

Под постом украинцы отметили, что этим новобрачным день росписи точно запомнится на всю жизнь.

  • Круто! Запомнят на всю жизнь!
  • Вышел хороший эпизод для какой-то кинокомедии. Главное - из жизни и без надуманных моментов. Молодым желаю уже на самом деле хороших и приятных сюрпризов на самой свадьбе.
  • Любовь на первом месте, так должно быть… Хорошей им судьбы
  • Вот это любовь, завидую

Кстати, ранее мы писали о том, как правильно подготовить автомобиль к зиме.

А еще рассказывали о том, что в Ужгороде женщина устроила ДТП из-за того, что испугалась сигнала тревоги.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Курйози