Во Львове новобрачные совершили ДТП и убежали в ЗАГС: опаздывали на роспись
Во Львове произошло забавное ДТП, с участием двух новобрачных, которые сильно опаздывали в ЗАГС. Они убежали с места происшествия и не стали дожидаться полицию.
Детали аварии сообщил блогер и ведущий Тарас Гаврик на своей странице в Facebook.
На улице Зеленой во Львове, в разгар дня, произошла забавная авария. Автомобиль хотел обогнать другое авто, но въехал ему в зад. А виновники сунули пострадавшему водителю свои документы и быстро убежали с места происшествия.
"Рассказать вам про веселое ДТП? Opel хотел обогнать BMW, но въехал ему в зад. Из авто виновника выбежала пара (поляк и украинка), оставили документу водителю BMW, закрыли авто, оставив его посреди дороги и побежали в ЗАГС расписываться. Занавес. Здоровья молодым! Горько!" - рассказал детали Тарас Гаврик.
Судя по фотографиям, на месте происшествия уже находится сотрудники полиции. Будут ли оштрафованы молодожены - неизвестно.
Фото: facebook.com/guffrick
Под постом украинцы отметили, что этим новобрачным день росписи точно запомнится на всю жизнь.
- Круто! Запомнят на всю жизнь!
- Вышел хороший эпизод для какой-то кинокомедии. Главное - из жизни и без надуманных моментов. Молодым желаю уже на самом деле хороших и приятных сюрпризов на самой свадьбе.
- Любовь на первом месте, так должно быть… Хорошей им судьбы
- Вот это любовь, завидую
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