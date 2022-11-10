У Львові наречені вчинили ДТП і втекли до РАГСу: запізнювалися на розпис
У Львові сталася кумедна ДТП, за участю двох наречених, які сильно запізнювалися в РАГС. Вони втекли з місця події та не чекали на поліцію.
Деталі аварії повідомив блогер та ведучий Тарас Гаврик на своїй сторінці у Facebook.
На вулиці Зеленій у Львові, у розпал дня, сталася кумедна аварія. Автомобіль хотів випередити інше авто, але в'їхав йому в зад. А винуватці засунули постраждалому водієві свої документи та швидко втекли з місця події.
Opel хотів обігнати BMW, але в'їхав йому в зад. З авто винуватця вибігла пара (поляк і українка), залишили документу водієві BMW, закрили авто, залишивши його посеред дороги та побігли до РАГСу розписуватися. Завіса. Здоров'я молодим! Гірко!" – розповів деталі Тарас Гаврик.
Судячи з фотографій, на місці події вже перебувають співробітники поліції. Чи будуть оштрафовані молодята - невідомо.
Фото: facebook.com/guffrick
Під постом українці зазначили, що цим нареченим день розпису точно запам'ятається на все життя.
- Круто! Запам'ятають на все життя!
- Вийшов добрий епізод для якоїсь кінокомедії. Головне – із життя і без надуманих моментів. Молодим бажаю вже насправді добрих і приємних сюрпризів на самому весіллі.
- Кохання на першому місці, так має бути… Гарною їм долі
- Ось це кохання, заздрю
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