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Во Львове врачи спасли жизнь младенцу: провели уникальную операцию сразу после рождения

Во Львове врачи спасли жизнь младенцу (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове врачи провели уникальную операцию новорожденному сразу после родов. Малыша из родзала сразу передали хирургам, чтобы исправить врожденную патологию.

Детали рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

Малыш родился с тяжелой патологией - его кишечник был наружу. О том, что у ребенка есть врожденная патология, мама Ирина узнала незадолго до родов. Она во время беременности находилась за границей. Но рожать ребенка решила в Украине.

На плановом обследовании врачи ей сообщили, что у малыша врожденная патология развития кишечника - гастрошизис.

Это дефект передней брюшной стенки, небольшое отверстие, через которое выпадают петли кишечника и другие органы. Хирурги рассказали Ирине, что в детской больнице Св. Николая открылось отделение, где смогут принять роды и сразу провести операцию.

Ирине на 38 неделе беременности провели кесарево сечение. И сразу, как малыш родился, его передали хирургам в соседнюю операционную. У врачей была ровно одна минута, чтобы провести оценку кишечника и выбрать нужную методику для операции.

Хирурги выбрали метод английского хирурга Бианчи. Этот способ относится к мировым стандартам лечения гастрошизиса.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Хирурги Галина Курило и Андрей Дворакевич осторожно уложили петли кишечника в брюшную полость без расширения отверстия. А потом зашили брюшную полость.

Сейчас малыш находится под наблюдением специалистов отделения интенсивной терапии новорожденных. Ему обеспечили условия для поддержки функций жизненно важных органов и систем, восстановления функций желудочно-кишечного тракта малыша.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Операция минимизировала риск осложнений и предупредила развитие инфекций вне брюшной стенки кишечника. Путь малыша к выздоровлению теперь будет значительно короче.

Кстати, ранее мы писали о том, во Львове хирурги поставили на ноги 11-летнего Артема из Харькова, который пережил кому и 8 операций.

А еще рассказывали о том, что врачи вытащили из подростка пулю и спасли ему жизнь.

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