У Львові лікарі врятували життя немовляті: провели унікальну операцію одразу після народження

У Львові лікарі провели унікальну операцію новонародженому одразу після пологів. Малюка з пологової зали одразу передали хірургам, щоб виправити вроджену патологію.
Деталі розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.
Маля народилося з тяжкою патологією - його кишечник був назовні. Про те, що дитина має вроджену патологію, мама Ірина дізналася незадовго до пологів. Вона під час вагітності перебувала за кордоном. Але народжувати дитину вирішила в Україні.
На плановому обстеженні лікарі їй повідомили, що у малюка вроджена патологія розвитку кишечника – гастрошизис.
Це дефект передньої черевної стінки, невеликий отвір, через який випадають петлі кишківника та інші органи. Хірурги розповіли Ірині, що у дитячій лікарні Св. Миколая відкрилося відділення, де зможуть прийняти пологи та одразу провести операцію.
Ірині на 38 тижні вагітності провели кесарів розтин. І одразу, як малюк народився, його передали хірургам до сусідньої операційної. У лікарів була рівно одна хвилина, щоб провести оцінку кишечника та вибрати потрібну методику для операції.
Хірурги обрали метод англійського хірурга Біанчі. Цей спосіб належить до світових стандартів лікування гастрошизису.
Фото: facebook.com/1tmolviv
Хірурги Галина Курило та Андрій Дворакевич обережно поклали петлі кишечника в черевну порожнину без розширення отвору. А потім зашили черевну порожнину.
Наразі малюк перебуває під наглядом фахівців відділення інтенсивної терапії новонароджених. Йому забезпечили умови для підтримки функцій життєво важливих органів та систем, відновлення функцій шлунково-кишкового тракту малюка.
Операція мінімізувала ризик ускладнень та попередила розвиток інфекцій поза черевною стінкою кишечника. Шлях малюка до одужання тепер буде значно коротшим.
До речі, раніше ми писали про те, що у Львові хірурги поставили на ноги 11-річного Артема з Харкова, який пережив кому та 8 операцій.
А ще розповідали про те, що лікарі витягли з підлітка кулю та врятували йому життя.