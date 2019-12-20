У Львові жінці видалили пухлину-монстр: вона розкрила шокуючі деталі

У Львові лікарі видалили жінці величезну пухлину, яка важила 20 кілограмів. Після вдалої операції 60-річна Марія з Львівської області смогда ходити і знайшла нове життя, як вона сама це і описує. До хірургічного втручання жінка, яка важила 170 кілограмів, була прикута до ліжка, адже величезна пухлина була зосереджена на нозі.

Зараз Марія сповнена сил і подяки лікарям і планує після виписки з лікарні почати худнути. Вона згадує, що ніколи не була худенькою і дієтами захоплювалася тільки в молодості. Потім вийшла заміж, народила трьох дітей, вони подарували їй онуків.

До операції розміри пухлини були на 36-38 сантиметрів, а всередині вона була наповнена жировою кістозною тканиною. Гістологія показала, що пухлина доброякісна - це гігантська фиброліпома. Останнім часом пухлина постійно зростала.

Марії видалили величезну пухлину і вона встала на ноги (fakty.ua)

"Але настільки збільшилася, що я останній рік могла спати тільки на животі. Сиділа всього кілька хвилин, після чого ставало незручно й боляче, доводилося лягати. Впав тиск, знизився гемоглобін, почалася страшна задишка, руки і ноги віднімалися. Останні чотири місяці майже весь час провела в ліжку", - цитують Марію видання "Факти".

Жінка дуже боялася йти до лікарів, бо думала, що у неї діагностують рак. Тоді вона не знала, що пухлина доброякісна. За словами медиків, їй не стали робити томографію, тому, що українка не поміщалася в апарат. Також хірурги просто не могли повірити, що Марія довгий час жила з такою проблемою. Вони згадують, що не могли покласти її на операційний стіл, бо заважала пухлина.

"Я думаю, що це Бог спеціально так зробив, щоб я людям приклад показала. Хочу, щоб мене побачили і не повторювали моїх помилок — не доводили себе до такого стану. Не треба боятися обстежитися. Я тут в онкоцентрі стільки людей побачила, поки місяць чекала операції: і старі, і малі, і 80-річні і 90-річні — кожен рятує себе, як може. Досі не розумію, чому це я тоді вирішила на собі хрест поставити. І спасибі лікарям, вони допомогли мені почати абсолютно нове життя...", - поділилася Марія.